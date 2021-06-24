Samsung Galaxy M22, Bluetooth sertifikasını aldı

Yakın tarihli bir sızıntı, diğer özelliklerinden bazılarını ortaya çıkarmıştı. Yeni bilgiler, Galaxy M22’nin Bluetooth SIG sertifikası aldığını ortaya koyuyor ve bu da lansmanının yakın olabileceğini gösteriyor.

GALAXY M22 ORTAYA ÇIKTI

Bluetooth SIG listesi yalnızca SM-M225FV_DS model numarasına sahip Galaxy M22’nin Bluetooth 5.0 desteği taşıdığını ortaya koyuyor. Daha önceki raporlarda, Galaxy M22'nin bu ayın başında diğer pazarlarda duyurulan Galaxy A22 4G'nin yeniden yapılandırılmış bir versiyonu olacağı iddia edilmişti. Telefonun görünüşünün ise Galaxy A32'ye benzeyebileceği de tahmin ediliyor.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Samsung Galaxy M22, Bluetooth SIG’nin web sitesinde SM-M225FV_DS model koduyla listelenmiş; burada “DS” çift SIM desteği anlamına geliyor. Sertifika yetkilisi ayrıca bize M22’nin Bluetooth 5.0 ile geleceğini söylüyor ancak bunun dışında akıllı telefon hakkında herhangi bir açıklama yapmıyor. Ancak Geekbench sayesinde Galaxy M22’nin Helio G80 yonga seti tarafından destekleneceğini, Android 11 çalıştıracağını ve yerleşik 4GB RAM’e sahip olacağını biliyoruz.

Henüz onaylanmamış başka RAM seçenekleri de olabilir. Akıllı telefon ayrıca yakın zamanda FCC tarafından onaylandı ve bu süreçte 25W şarj desteğini ortaya çıkardı. Ancak, birlikte verilen adaptör yalnızca 15W’a kadar çıkacağından, 25W şarj hızını istiyorsanız ekstra para harcamanız gerekecek.

Samsung’dan henüz Galaxy M22 hakkında bir açıklama yok, ancak akıllı telefonun Galaxy A22’yi temel alması bekleniyor.

Amazfit GTS 2e ve GTR 2e yeni güncellemeyle Alexa desteği alıyor

