Samsung, Galaxy M41'in OLED ekranı için TCL'nin kapısını çaldı!

Samsung akıllı telefon üretimiyle değil, parça tedariği ile de önemli bir noktada. Depolama çözümlerinden, RAM çözümlerine ve hatta işlemciye kadar Samsung üretimi birçok akıllı telefon donanımı bulunuyor. Bunların arasında ise birisi oldukça meşhur. O da Samsung markalı ekranlar. Zira Samsung, Apple'a dahi OLED ekran tedariği gerçekleştiriyor. Ancak son gelen Samsung Galaxy M41 özelindeki bilgiler, Samsung'un ekran konusunda şaşırtıcı bir adım atacağını ortaya koyuyor.

SAMSUNG GALAXY M41 EKRANINI TCL'DEN ALACAK

Samsung Galaxy M41 üzerinde çalışmalarını sürdüren Samsung, iddialara göre Galaxy M41'in ekranını başka bir üreticiden alacak. Bu firma söylenilen göre bir diğer telefon üreticisi TCL'ye ait olan China Star Optoelectronics Technology (CSOT) olacak. Samsung bu durumda bir ilke de imza atacak.

SAMSUNG'UN İLK TELEFONU OLACAK

Samsung akıllı telefonlar bu zamana kadar hep Samsung üretimi ekranlar ile piyasaya sürüldü. Fakat Samsung Galaxy M41 bu düzeni bozacak gibi görünüyor. Yani diğer bir deyişle Galaxy M41'in Samsung için ekranı farklı bir firma tarafından üretilen ilk telefon olacak. Bu kararın ise Exynos işlemcilere daha çok odaklanmak için alındığı düşünülüyor.

