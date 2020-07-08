Samsung Galaxy Note 20'deki S-Pen bildiğimiz S-Pen'ler gibi değil!

Samsung Galaxy Note 20 serisi için artık gözler 5 Ağustos'ta. Zira, Samsung'un açıklamasına göre yeni Galaxy Note akıllı telefonlar 5 Ağustos günü düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Herkes Galaxy Unpacked etkinliğine odaklanmışken, daha önce Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın kanlı canlı fotoğraflarını sızdıran Jimmy is Promo ise farklı bir şeyin peşindeydi; S-Pen'in.

S-PEN BİLGİSAYAR FARESİNE DÖNÜŞÜYOR

Jimmy is Promo bu kez Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın S-Pen kaleminin yeteneklerini gözler önüne serdi. Bunun için bir fotoğraf paylaşan ünlü Twitter kullanıcısı, fotoğrafta Samsung Galaxy Note 20 Ultra'daki S-Pen ayarlarına gösterdi. Bu ekrana göre, S-Pen tıpkı bir bilgisayar faresi gibi kullanılabilecek. Ayarlardan ise S-Pen'in imleç hızı, imleç boyutu ve imleç rengi ayarlanabilecek. Fakat hepsi bu kadarıyla da sınırlı değil.

SUNUM YETENEĞİ DE KAZANACAK

Lazer pointer kalemleri bilirsiniz. Genelde sunumlarda kullanılan bu kalemlerin teknolojisi, yayınlanan fotoğrafa göre Samsung Galaxy Note 20'de ve dolayısıyla S-Pen'de de olacak. Bu özellik sayesinde S-Pen bir lazer pointer'mış gibi sunumlarda sahiplerinin yardımına koşacak. Tabi ki bunların hepsi yayınlanan bir fotoğraftan çıkan sonuçlar. Samsung 5 Ağustos'ta bu özelliklerin tamamını bizlere sunmama ihtimali her zaman var.

