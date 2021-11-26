Samsung Galaxy Note için üzücü iddia!

Artık 2021 yılının kasım ayını bitirmek üzereyiz ve Samsung henüz bir sürpriz yapıp yeni bir Galaxy Note modeli tanıtmadı. Bu belki de dünya çapında çeşitli sorunlar yaşayan Galaxy Note 7'den beri seride yaşanan en büyük gelişme. Ancak bundan daha büyük bir gelişme varsa, o da Galaxy Note ailesinin sonunun gelmiş olması. Güney Koreli dostlarımızın iddiası ise tam da bu yönde.

SAMSUNG GALAXY NOTE'UN FİŞİ ÇEKİLMİŞ OLABİLİR

Güney Kore'den gelen o iddiaya göre, önümüzdeki yıldan itibaren Galaxy Note adı altında üretilen hiçbir ürün olmayacak. Bunun yerine, 2022'nin ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S22 Ultra modelinin Galaxy Note serisinin yerini alması muhtemel.

Raporda Galaxy S22 Ultra'nın Note tasarımına ek olarak, kalem saklama gibi Galaxy Note'a has özellikleri de sırtlamaya hazırlandığı aktarılıyor.

RAPOR: ÜRETİM DURACAK

Ayrıca Samsung, hala satılan Galaxy Note 20'nin üretimine de devam ediyordu.

Ancak 2021'in sonunda Galaxy Note 20 serisinin üretiminin de tamamen durdurulacağı öne sürülüyor.

Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip gibi katlanabilir akıllı telefonlar, Samsung'un henüz şirket tarafından doğrulanmayan kararının ana nedeni olarak gösteriliyor.

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon olacağı düşünülen Galaxy S22 serisinin Şubat 2022'de tanıtılmasının ardından satışa çıkması bekleniyor.

Galaxy Z serisinin halefinin ise üçüncü çeyrekten itibaren seri üretime alınması öngörülüyor.

Fakat bir kez daha belirtelim; Samsung rapordaki iddiaları doğrulayan bir açıklamayı henüz yapmış değil.

