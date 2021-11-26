HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy Note için üzücü iddia!

Samsung Galaxy Note için üzücü iddia!

26.11.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'un S Pen stylus kalemi ile desteklenen telefon serisi Galaxy Note, yolun sonuna gelmiş olabilir. Güney Kore'den gelen son rapor, yeni bir Galaxy Note modelinin gelmeyeceğini iddia ediyor.

Samsung Galaxy Note için üzücü iddia!

Artık 2021 yılının kasım ayını bitirmek üzereyiz ve Samsung henüz bir sürpriz yapıp yeni bir Galaxy Note modeli tanıtmadı. Bu belki de dünya çapında çeşitli sorunlar yaşayan Galaxy Note 7'den beri seride yaşanan en büyük gelişme. Ancak bundan daha büyük bir gelişme varsa, o da Galaxy Note ailesinin sonunun gelmiş olması. Güney Koreli dostlarımızın iddiası ise tam da bu yönde.

SAMSUNG GALAXY NOTE'UN FİŞİ ÇEKİLMİŞ OLABİLİR

Güney Kore'den gelen o iddiaya göre, önümüzdeki yıldan itibaren Galaxy Note adı altında üretilen hiçbir ürün olmayacak. Bunun yerine, 2022'nin ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S22 Ultra modelinin Galaxy Note serisinin yerini alması muhtemel.

Samsung, Galaxy Note defterini kapatmış olabilir! Peki ne yapacak?Samsung, Galaxy Note defterini kapatmış olabilir! Peki ne yapacak?

Raporda Galaxy S22 Ultra'nın Note tasarımına ek olarak, kalem saklama gibi Galaxy Note'a has özellikleri de sırtlamaya hazırlandığı aktarılıyor.

RAPOR: ÜRETİM DURACAK

Ayrıca Samsung, hala satılan Galaxy Note 20'nin üretimine de devam ediyordu.

Ancak 2021'in sonunda Galaxy Note 20 serisinin üretiminin de tamamen durdurulacağı öne sürülüyor.

Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip gibi katlanabilir akıllı telefonlar, Samsung'un henüz şirket tarafından doğrulanmayan kararının ana nedeni olarak gösteriliyor.

Samsung Galaxy S22'in ayak sesleri duyuldu!Samsung Galaxy S22'in ayak sesleri duyuldu!

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon olacağı düşünülen Galaxy S22 serisinin Şubat 2022'de tanıtılmasının ardından satışa çıkması bekleniyor.

Galaxy Z serisinin halefinin ise üçüncü çeyrekten itibaren seri üretime alınması öngörülüyor.

Fakat bir kez daha belirtelim; Samsung rapordaki iddiaları doğrulayan bir açıklamayı henüz yapmış değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER"Nasıl yendik ama!""Nasıl yendik ama!"
iPhone fiyatları zamlandı mı? iPhone fiyatları zamlandı mı?
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunulacak

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunulacak

Başkan Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması

Başkan Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması

"Şu an kızına tecavüz ediyorum" demişti! İsyan ettiren karar

"Şu an kızına tecavüz ediyorum" demişti! İsyan ettiren karar

iPhone'lara büyük zam! İşte yeni fiyatlar

iPhone'lara büyük zam! İşte yeni fiyatlar

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.