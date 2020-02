Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra'nın Türkiye fiyatı açıklandı!

Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ ve Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ile sonunda tanıştık. Kamera yetenekleriyle öne çıkan Samsung Galaxy S20 serisi -ki özellikle Samsung Galaxy S20 Ultra 5G- yurt dışında Apple, Samsung ve Huawei gibi rakiplerinin akıllı telefonlarından biraz daha yüksek bir fiyat ile satışa sunuldu. Öyle ki Samsung Galaxy S20 Ultra 5G'nin fiyatı psikolojik sınır olan 1000 Euro'yu bile aştı. Hal böyle olunca, teknoloji severler Samsung Galaxy S20 serisinin ülkemiz topraklarında nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacağını merak etmeye başladı. Zira, yurt dışı fiyatları gayet yüksek olan Samsung Galaxy akıllı telefonların ülkemizde nispeten düşük bir fiyat ile satışa çıkacağını kimse düşünülemezdi. Fakat Samsung Türkiye bu konuda bizlere ufak bir sürpriz yaptı.

SAMSUNG GALAXY S20 TÜRKİYE FİYATI BELİRLENDİ

Samsung Türkiye Samsung Galaxy S20 Türkiye fiyatını açıkladı. Samsung Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 model Galaxy akıllı telefonların en küçüğü olan Samsung Galaxy S20, 7799 TL'den satışa çıkacak. Serinin 'ortanca' modeli Samsung Galaxy S20 Plus ise 9299 TL'den Türk tüketicileri ile buluşacak. Her iki akıllı telefonda şu an Samsung Türkiye tarafından ön siparişe açılmış durumda.