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Samsung Galaxy S20 hakkında merak edilen her şey!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi 11 Şubat 2020 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte merakla beklenen yeni amiral gemisi modellerini tanıtacak.

Samsung Galaxy S20 hakkında merak edilen her şey!

Geçtiğimiz yıl Galaxy S11, S11 Plus ve uygun fiyatlı S11e modellerini tanıtan firma, bu yıl isimlendirme politikasında değişikliğe gidecek. 2020’ye yakışır bir şekilde Galaxy S20 adını kullanacak olan Samsung, bu modeller, S20, S20 Plus ve en tepe modeli ise S20 Ultra olarak isimlendirecek.

Bugün ise S20 ailesinin tüm üyelerinin görselleri sızdırıldı. Tasarımsal açıdan S10’un hatlarını Note 10 ile birleştiren Samsung, kamera konusunda büyük atılımlar atacak gibi görünüyor.

Galaxy S20’nin aaz modeli 6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran ile gelecek. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti veya Exynos 990 yonga setinden alacak olan telefonun 8 GB RAM ve 12 GB RAM’li sürümleri yer alacak.

Telefonun 12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera kurulumuna Dual Pixel teknolojisine sahip 10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera eşlik edecek.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri Galaxy S20’nin tüm modellerinin görselleri ile baş başa bırakalım.

Samsung Galaxy S20 teknik özellikleri

6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti / Exynos 990

Adreno 650 GPU / Mali-G77 MP11 GPU

8 GB RAM / 12 GB RAM

128 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)

12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera

10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği

Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)

4.000 mAh kapasiteli batarya

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Samsung Galaxy S20

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