Samsung Galaxy S20 hakkında merak edilen her şey!

Geçtiğimiz yıl Galaxy S11, S11 Plus ve uygun fiyatlı S11e modellerini tanıtan firma, bu yıl isimlendirme politikasında değişikliğe gidecek. 2020’ye yakışır bir şekilde Galaxy S20 adını kullanacak olan Samsung, bu modeller, S20, S20 Plus ve en tepe modeli ise S20 Ultra olarak isimlendirecek.

Bugün ise S20 ailesinin tüm üyelerinin görselleri sızdırıldı. Tasarımsal açıdan S10’un hatlarını Note 10 ile birleştiren Samsung, kamera konusunda büyük atılımlar atacak gibi görünüyor.

Galaxy S20’nin aaz modeli 6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran ile gelecek. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti veya Exynos 990 yonga setinden alacak olan telefonun 8 GB RAM ve 12 GB RAM’li sürümleri yer alacak.

Telefonun 12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera kurulumuna Dual Pixel teknolojisine sahip 10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera eşlik edecek.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri Galaxy S20’nin tüm modellerinin görselleri ile baş başa bırakalım.