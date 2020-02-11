Samsung Galaxy S20 tanıtıldı! Samsung Galaxy S20’nin özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy Unpacked 2020’de Samsung Galaxy S20 rüzgarı esti. Uzunca bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden Android 10 tabanlı, One UI 2.0 destekli Samsung Galaxy S20 bu akşam saatlerinde gerçekleştirilen Galaxy Unpacked 2020 etkinliği ile birlikte resmen tanıtıldı. Şimdi heyecanımızı yitirmeden ve lafı fazla uzatmadan Galaxy S20’nin özelliklerini anlatmaya başlayalım.
Samsung Galaxy S20’nin kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 865 veya bölgeye göre Exynos 990 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcilere Adreno 650 grafik işlemcisi destek verirken, modele göre 8GB RAM veya 12GB RAM ile bu ikili daha da güçleniyor. Telefonun dış tasarımında ise görünüşü ile neredeyse tamamen çentiksiz olan bir ekran var.
Galaxy S20 ekranı 6.2 inç büyüklüğünde ve 2K+ çözünürlüğünde bir AMOLED ekran. Bu görünüşü ile olağanüstü bir performans veren AMOLED ekran, tıpkı birçok üreticinin akıllı telefonunda gördüğümüz gibi 120 Hz tazeleme hızıyla geliyor. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S20’nin gerek donanımı gerek ise ekranı bir Galaxy telefonun sahip olabileceği en iyi özellikleri barındırıyor. Ancak iş kameraya gelince işler daha da ilginçleşiyor.
Samsung Galaxy S20’nin kameraları oldukça güçlü. Zaten sızıntılarda da gördüğümüz kadarıyla Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra kameralarıyla diğer tüm Samsung akıllı telefonlardan ayrılıyor.
Samsung, Galaxy S20’yi tasarlarken Galaxy Note 10’daki nokta çentikteki ön kamera tasarımından vazgeçmemiş ve sadece Galaxy S20 değil diğer Galaxy S20 serisi akıllı telefonlarda da bu çentikli kamerayı ekrana yerleştirmeyi başarmış. Galaxy S20’nin ön kamerası ise 10 Megapiksel değerinde ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Böylece selfie çekmek Galaxy S20 ile daha eğlenceli bir hale getirilmiş. Telefonun arka tarafında ise tam 64 Megapiksel değerinde ve 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera var. Bu kamera kurulumuna ise 12 megapiksel değerinde geniş açılı bir kamera ve 12 Megapiksel değerinde ultra geniş açılı bir kamera daha eşlik ediyor. Gelelim Samsung’un kendisini en çok geliştirdiğini söylediği güvenlik alanına.
Ekrana entegre parmak izi okuyucusu artık neredeyse sektör standardı haline geldi. Samsung’da bu anlamda Galaxy S20’nin parmak izi okuyucusunu ekranın altına entegre etmiş. Bu ultrasonik parmak izi okuyucusu, Galaxy S10 serisi akıllı telefonlardan daha hızlı okuma gerçekleştirebilmekte. Yine iPhone X ile gün geçtikçe dillendirilmeye başlanan yüz tanıma sistemi, Galaxy S20’de de kendine yer buluyor. Galaxy S20’nin bataryası ise tam tamına 4.000 mAh gücünde. Bu da Galaxy S20 kullanıcıları için telefonlarıyla uzun saatler geçirebilmek demek. Şimdi sizleri çok bekletmeden, gelelim işin en ama en merak edilen kısmına, yani fiyatlara.
Samsung Galaxy S20’nin fiyatı kesin olmayan bilgilere göre 899 Euro (yaklaşık 5900 TL) olacak. Galaxy S20’nin 12 GB RAM değerine ve 5G desteğine sahip modeli ise 999 Euro’dan (yaklaşık 6600 TL) satışa sunulacak. Fiyatların Galaxy serisinin en küçük akıllı telefonuna nazaran gayet yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak inanıyoruz ki cihazların Türkiye’ye geliş fiyatları böyle olmayacaktır.
⦁ Ekran: 1440 x 3200 çözünürlüğe ve 120 Hz tazeleme hızına sahip 6.2 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran (Infinity-O)
⦁ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 / Samsung Exynos 990
⦁ Grafik: Adreno 650/ Mali-G77 MP11
⦁ RAM: 8GB/12GB RAM seçeneği
⦁ Depolama: 128GB dahili depolama alanı (microSD kart desteğine sahip)
⦁ Arka kamera: 12 MP geniş açılı kamera + 64 MP 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera
⦁ Ön kamera: 10 MP f/1.9 diyafram değerine sahip bir ön kamera
⦁ Ekrana entegreli ultrasonik parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma sistemi
⦁ Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği
⦁ Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü
⦁ 4.000 mAh gücünde batarya
⦁ Modele göre 5G ve LTE desteği
Okuyucu Yorumları 0 yorum