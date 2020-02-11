Samsung Galaxy S20 tanıtıldı! Samsung Galaxy S20’nin özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy Unpacked 2020’de Samsung Galaxy S20 rüzgarı esti. Uzunca bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden Android 10 tabanlı, One UI 2.0 destekli Samsung Galaxy S20 bu akşam saatlerinde gerçekleştirilen Galaxy Unpacked 2020 etkinliği ile birlikte resmen tanıtıldı. Şimdi heyecanımızı yitirmeden ve lafı fazla uzatmadan Galaxy S20’nin özelliklerini anlatmaya başlayalım. SAMSUNG GALAXY S20’NİN ÖZELLİKLERİ Samsung Galaxy S20’nin kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 865 veya bölgeye göre Exynos 990 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcilere Adreno 650 grafik işlemcisi destek verirken, modele göre 8GB RAM veya 12GB RAM ile bu ikili daha da güçleniyor. Telefonun dış tasarımında ise görünüşü ile neredeyse tamamen çentiksiz olan bir ekran var.

Galaxy S20 ekranı 6.2 inç büyüklüğünde ve 2K+ çözünürlüğünde bir AMOLED ekran. Bu görünüşü ile olağanüstü bir performans veren AMOLED ekran, tıpkı birçok üreticinin akıllı telefonunda gördüğümüz gibi 120 Hz tazeleme hızıyla geliyor. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S20’nin gerek donanımı gerek ise ekranı bir Galaxy telefonun sahip olabileceği en iyi özellikleri barındırıyor. Ancak iş kameraya gelince işler daha da ilginçleşiyor.

SAMSUNG GALAXY S20’NİN KAMERALARI Samsung Galaxy S20’nin kameraları oldukça güçlü. Zaten sızıntılarda da gördüğümüz kadarıyla Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra kameralarıyla diğer tüm Samsung akıllı telefonlardan ayrılıyor. Samsung, Galaxy S20’yi tasarlarken Galaxy Note 10’daki nokta çentikteki ön kamera tasarımından vazgeçmemiş ve sadece Galaxy S20 değil diğer Galaxy S20 serisi akıllı telefonlarda da bu çentikli kamerayı ekrana yerleştirmeyi başarmış. Galaxy S20’nin ön kamerası ise 10 Megapiksel değerinde ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Böylece selfie çekmek Galaxy S20 ile daha eğlenceli bir hale getirilmiş. Telefonun arka tarafında ise tam 64 Megapiksel değerinde ve 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera var. Bu kamera kurulumuna ise 12 megapiksel değerinde geniş açılı bir kamera ve 12 Megapiksel değerinde ultra geniş açılı bir kamera daha eşlik ediyor. Gelelim Samsung’un kendisini en çok geliştirdiğini söylediği güvenlik alanına. SAMSUNG GALAXY S20 GALAXY S10’A GÖRE DAHA HIZLI Ekrana entegre parmak izi okuyucusu artık neredeyse sektör standardı haline geldi. Samsung’da bu anlamda Galaxy S20’nin parmak izi okuyucusunu ekranın altına entegre etmiş. Bu ultrasonik parmak izi okuyucusu, Galaxy S10 serisi akıllı telefonlardan daha hızlı okuma gerçekleştirebilmekte. Yine iPhone X ile gün geçtikçe dillendirilmeye başlanan yüz tanıma sistemi, Galaxy S20’de de kendine yer buluyor. Galaxy S20’nin bataryası ise tam tamına 4.000 mAh gücünde. Bu da Galaxy S20 kullanıcıları için telefonlarıyla uzun saatler geçirebilmek demek. Şimdi sizleri çok bekletmeden, gelelim işin en ama en merak edilen kısmına, yani fiyatlara.