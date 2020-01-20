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  4. Samsung Galaxy S20 Ultra’nın kameraları bildiğiniz gibi olmayabilir!

Samsung Galaxy S20 Ultra’nın kameraları bildiğiniz gibi olmayabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.01.2020 21:34 | Son Güncelleme

Güney Koreli Android akıllı telefon üreticisi Samsung’un Galaxy UNPACKED 2020 etkinliğinde tanıtacağı Samsung Galaxy S20 ailesinden yeni görüntüler geldi. Gelen görüntülere göre, Galaxy S20 Ultra’nın kamera yerleşimi diğer Galaxy S20 modellerinden oldukça farklı olacak.

Samsung Galaxy S20 Ultra’nın kameraları bildiğiniz gibi olmayabilir!

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra Samsung’un 11 Şubat’ta düzenleyeceği Galaxy UNPACKED 2020 etkinliğinde tanıtılacak. Ancak o gün gelmeden dahi cihazların çoğu özelliği ve donanımı belli oldu. Cihazların deyim yerindeyse sızmayan yeri kalmadı. Fakat bugün gelen bir görüntü, Galaxy S20 ailesinin en ‘donanımlı’ modeli olması beklenen Galaxy S20 Ultra’nın daha önce hiç karşılaşmadığımız bir özelliğini bizlere gösterdi.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA’NIN KAMERA KURULUMU FARKLI OLACAK

Galaxy S20 Ultra’ya ait olduğu söylenen yeni görüntüde, Galaxy S20 Ultra’nın arka kamera yerleşimi görünüyor. Görüntüye bakılırsa, Galaxy S20 Ultra’nın kamera yerleşiminde ailedeki diğer üyelere göre bazı değişiklikler olacak. Bu değişikliklerden biri 48 MP’lik telefoto kamerada yaşanacak. Görüntüye göre, Samsung 10x’e kadar optik zoom, 100x’e kadar dijital zoom yapabilen 48 MP telefoto kamerasını diğer kameralardan ayrı bir şekilde konumlandıracak ve yanına ‘Marketing Name of the Zoom’ ve ‘100x’ etiketi ekleyecek.

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Samsung’un Galaxy S20 Ultra’da böyle bir değişikliğe gitmesinin nedeni ise insanların dikkatini çekebilmek. Zira, 100x dijital zoom sunan bir kamerayı, üstünde yanında ötesinde berisinde hiçbir etiket koymadan sunmak pazarlama stratejileri açısından doğru bir karar olmazdı. Samsung da, buna yoğunlaşmış olacak ki bu özel kamerasını diğer kameralardan ayrıştırarak ve yanına 100x ibaresi koyacak ve dikkatleri bu kameranın üzerine çekecek.

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