Samsung Galaxy S20 Ultra’nın kameraları bildiğiniz gibi olmayabilir!

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra Samsung’un 11 Şubat’ta düzenleyeceği Galaxy UNPACKED 2020 etkinliğinde tanıtılacak. Ancak o gün gelmeden dahi cihazların çoğu özelliği ve donanımı belli oldu. Cihazların deyim yerindeyse sızmayan yeri kalmadı. Fakat bugün gelen bir görüntü, Galaxy S20 ailesinin en ‘donanımlı’ modeli olması beklenen Galaxy S20 Ultra’nın daha önce hiç karşılaşmadığımız bir özelliğini bizlere gösterdi.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA’NIN KAMERA KURULUMU FARKLI OLACAK

Galaxy S20 Ultra’ya ait olduğu söylenen yeni görüntüde, Galaxy S20 Ultra’nın arka kamera yerleşimi görünüyor. Görüntüye bakılırsa, Galaxy S20 Ultra’nın kamera yerleşiminde ailedeki diğer üyelere göre bazı değişiklikler olacak. Bu değişikliklerden biri 48 MP’lik telefoto kamerada yaşanacak. Görüntüye göre, Samsung 10x’e kadar optik zoom, 100x’e kadar dijital zoom yapabilen 48 MP telefoto kamerasını diğer kameralardan ayrı bir şekilde konumlandıracak ve yanına ‘Marketing Name of the Zoom’ ve ‘100x’ etiketi ekleyecek.