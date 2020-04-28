Samsung Galaxy S20 Ultra'nın sorunları bitmiyor!

Samsung Galaxy S20 Ultra son zamanlarda bir dizi problemler yaşadı. Önceleri Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, sadece ısınma problemi ve onun yaşattığı düşünülen odaklama problemi ile karşılaştı. Fakat onlar bu problemin geçici olduğunu düşünüyordu. Gelen güncellemeler ile ısınma sorunu ortadan kalktı ancak odaklama problemi hala çözülmedi. Geçtiğimiz günlerde bu sorunun kalıcı olduğuna dair Samsung Galaxy forumunda bir paylaşım yapıldı. Bu da kullanıcıları oldukça tedirgin etti. Derken, Samsung Galaxy Ultra'larda yeşil ekran sorununu ortaya çıktı. Belirli bir ekran parlaklığının altında ve 120Hz ekran hızında ortaya çıkan bu sorunun da en kısa zamanda çözüleceği söylendi. Ancak tüm bu sorunlardan sonra Galaxy S20 Ultra kullanıcılarının deyim yerindeyse çilesi bitmedi. Yeni sorun kamera camında kendini gösterdi.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA KAMERA CAMI SORUNU YAŞIYOR

Bazı Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, tüm bu sorunların arından yeni bir sorun daha dillendirmeye başladı. Kullanıcılar, resmi Samsung forumlarında kamera camlarının kırıldığını bildirdi. Kullanıcıların iddialarına göre camları kırılan Galaxy S20 Ultra'lar hiçbir ciddi darbe de almadı. Ancak buna rağmen kamera camları kırıldı. Bu şikayete sahip kullanıcı sayısı ise oldukça fazla.