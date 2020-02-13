Samsung Galaxy S20 Xbox'a dönüşebilir! Peki nasıl?

Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra ve Samsung Galaxy Z Flip'i tanıtarak tabiri caizse şov yapan Samsung'da yüzler gülüyor. Etkinliği takip edenler, bir yandan Samsung Galaxy S20'nin fiyatı ve özellikleriyle ilgilenirken, bir yandan da şirketin yaptığı iş birliği anlaşmalarına dikkat kesildi. O iş birliği anlaşmalarından biri de Xbox One X gibi oyun konsollarının üretici Xbox ile yapıldı. Bu iş birliği anlaşması, birçok kesim tarafından normal karşılansa da Galaxy S20'lerin birer oyun konsoluna dönüşmesinin yolunu açan bir anlaşma olabilir.
Samsung-Xbox anlaşmasının detaylarına indiğimizde, Xbox'ın Forza Street oyununun ilk olarak Galaxy cihazlarda ve Galaxy Store üzerinden yayınlanacağının duyurulduğunu görüyoruz. Bu Samsung için kuşkusuz çok büyük bir adım. Fakat Samsung yetkililerine göre anlaşma bununla da sınırlı kalmayacak ve Xbox ile mobil oyun dünyasını geliştirmek adına farklı projeler geliştirilecek. Yetkilinin yaptığı açıklama, iş birliği sayesinden Xbox'ın Samsung Galaxy akıllı telefonları birer oyun konsoluna dönüştüreceğine dair ilk sinyal oldu. İkinci sinyal ise çok başka bir yerden geldi.
Google Stadia, Nvidia Geforce Now gibi bulut tabanlı oyun sistemleri günümüzde oldukça popüler olmaya başladı. Herhangi bir ekstra donanım gerekmeden, sadece yüksek internet bağlantısı sayesinde grafik ayarları en yüksekte olan oyunları dahi oynatabilen bu sistemlere karşı Xbox'ın da yeni bir sistem ile cevap vereceği söylenmekteydi. Nitekim, Samsung'un Xbox iş birliğini duyurması, Xbox'ın bu sistemi Samsung ile birlikte geliştireceğine dair dedikoduları arttırdı. Xbox Samsung ile birlikte sadece PC oyunlarını değil, mobil oyunları da bulut üzerinden oynatmanın planlarını yapıyor olabilir.
Samsung ve Xbox isimlerinin bir arada geçmesi kuşkusuz hepimizde büyük heyecan yarattı. Gerek yetkililerden gelen açıklamalar, gerekse de sektör içindeki iddialar bu iş birliğinden büyük ses getirecek bir ürünün doğabileceğini gösteriyor. Galaxy S20'lerin oyun deneyimini hayli arttıran 120 Hz tazeleme hızına sahip ekranlarla gelmesi de bu iddiaların doğru olma ihtimalini arttıran diğer bir unsur.
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