Samsung Galaxy S20 Xbox'a dönüşebilir! Peki nasıl?

Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra ve Samsung Galaxy Z Flip'i tanıtarak tabiri caizse şov yapan Samsung'da yüzler gülüyor. Etkinliği takip edenler, bir yandan Samsung Galaxy S20'nin fiyatı ve özellikleriyle ilgilenirken, bir yandan da şirketin yaptığı iş birliği anlaşmalarına dikkat kesildi. O iş birliği anlaşmalarından biri de Xbox One X gibi oyun konsollarının üretici Xbox ile yapıldı. Bu iş birliği anlaşması, birçok kesim tarafından normal karşılansa da Galaxy S20'lerin birer oyun konsoluna dönüşmesinin yolunu açan bir anlaşma olabilir.

SAMSUNG GALAXY S20 XBOX'A DÖNÜŞEBİLİR

Samsung-Xbox anlaşmasının detaylarına indiğimizde, Xbox'ın Forza Street oyununun ilk olarak Galaxy cihazlarda ve Galaxy Store üzerinden yayınlanacağının duyurulduğunu görüyoruz. Bu Samsung için kuşkusuz çok büyük bir adım. Fakat Samsung yetkililerine göre anlaşma bununla da sınırlı kalmayacak ve Xbox ile mobil oyun dünyasını geliştirmek adına farklı projeler geliştirilecek. Yetkilinin yaptığı açıklama, iş birliği sayesinden Xbox'ın Samsung Galaxy akıllı telefonları birer oyun konsoluna dönüştüreceğine dair ilk sinyal oldu. İkinci sinyal ise çok başka bir yerden geldi.