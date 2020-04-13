HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S20 yeni özellikler kazandı

Samsung Galaxy S20 yeni özellikler kazandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri amiral gemilerinin tanıtımlarını gerçekleştirdi ve Samsung Galaxy S20 kamera güncellemesi tanıtımların ardından geldi. Samsung Galaxy S20 ile birlikte gerçekten de büyük bir başarı yakaladı. Şirket, özellikle de Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinin çok yüksek bir kamera performansı göstermesine karşı koymak istiyor.

Samsung Galaxy S20 yeni özellikler kazandı

‘G98x0ZCU1ATD1’ numarasıyla yayınlanan güncelleme, şimdilik yalnızca Çin bölgesindeki kullanıcılar için kullanıma açık. Şirket, ilk etapta Çin’de yayınlanan bu güncellemenin detayları ile ilgili bir şey söylemedi. Ayrıca, yayınlanan yeni güncellemenin daha iyi odaklama, HDR ve geçiş efektlerinde ince ayarlamalar oluşturduğu ifade ediliyor.

Özellikle de son dönemlerdeki Xiaomi ve Huawei gibi platformların çok yüksek bir kamera performansı sunması Samsung için adeta bir alarm oldu. Bu nedenle şirket amiral gemilerinde çok yüksek çözünürlüğe sahip kamera tercih etse bile daha sonradan güncelleme gerçekleştiriyor. Böylece kullanıcılarına çok daha güçlü bir kamera performansı sunuyor.

SAMSUNG GALAXY S20 NASIL GÜNCELLENİR?

Samsung Galaxy S20 akıllı telefonunuzun ayarlar bölümünden yazılım güncellemesi kısmını kontrol edebilirsiniz. Buradan güncelleme alıp almadığınız rahatlıkla fark edilebilir. Muhtemelen bir ay içerisinde bu güncelleme herkese yayılacak. Eğer güncelleme alırsanız deneyimlerinizi bizlerle yorumlar bölümü üzerinden paylaşabilirsiniz.

Mark Zuckerberg eşinin arkadaşıyla eşleşti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
iPhone üretiyordu! Sert düşüş yaşadıiPhone üretiyordu! Sert düşüş yaşadı
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 güncelleme Galaxy S20 Galaxy S20 güncelleme akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Karantina kalktı, vakalar arttı!

Karantina kalktı, vakalar arttı!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung yeni tasarım patenti ile gündeme oturdu

Samsung yeni tasarım patenti ile gündeme oturdu

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 5G için yeni bir sızıntı ortaya çıktı

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 5G için yeni bir sızıntı ortaya çıktı

iPhone'ların üreticisi Foxconn'un satışları sert düşüşle karşı karşıya

iPhone üretiyordu! Sert düşüş yaşadı

Samsung Galaxy Beans kulaklık dünyasında değişim yaratacak

Samsung Galaxy Beans kulaklık dünyasında değişim yaratacak

MacBook Pro 14 inç boyutuyla kullanıcıları karşılayacak

MacBook Pro 14 inç boyutuyla kullanıcıları karşılayacak

Apple'dan koronavirüs için ilk adım: AppleCoronavirus.com

Apple'dan önemli adım! Koronavirüs için satın aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.