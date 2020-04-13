Samsung Galaxy S20 yeni özellikler kazandı

‘G98x0ZCU1ATD1’ numarasıyla yayınlanan güncelleme, şimdilik yalnızca Çin bölgesindeki kullanıcılar için kullanıma açık. Şirket, ilk etapta Çin’de yayınlanan bu güncellemenin detayları ile ilgili bir şey söylemedi. Ayrıca, yayınlanan yeni güncellemenin daha iyi odaklama, HDR ve geçiş efektlerinde ince ayarlamalar oluşturduğu ifade ediliyor.

Özellikle de son dönemlerdeki Xiaomi ve Huawei gibi platformların çok yüksek bir kamera performansı sunması Samsung için adeta bir alarm oldu. Bu nedenle şirket amiral gemilerinde çok yüksek çözünürlüğe sahip kamera tercih etse bile daha sonradan güncelleme gerçekleştiriyor. Böylece kullanıcılarına çok daha güçlü bir kamera performansı sunuyor.

SAMSUNG GALAXY S20 NASIL GÜNCELLENİR?

Samsung Galaxy S20 akıllı telefonunuzun ayarlar bölümünden yazılım güncellemesi kısmını kontrol edebilirsiniz. Buradan güncelleme alıp almadığınız rahatlıkla fark edilebilir. Muhtemelen bir ay içerisinde bu güncelleme herkese yayılacak. Eğer güncelleme alırsanız deneyimlerinizi bizlerle yorumlar bölümü üzerinden paylaşabilirsiniz.

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