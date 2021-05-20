Samsung Galaxy Watch 4 için Wear OS desteği!

Bir teknoloji blogu, Güney Koreli teknoloji devinin yaklaşan Galaxy Watch 4 modellerinde Android Wear OS kullanmak için Tizen OS’yi bırakacağını iddia ettiği “özel” bir rapor yayınladı. Buna göre, Samsung’un 2021 serisi saat modelleri Wear OS ile çalışacak.

WEAR OS DESTEKLİ GALAXY WATCH 4 İÇİN DETAYLAR

Wear OS ve Tizen'in bir araya gelmesi, Samsung giyilebilir cihazının klasik görünümü ile ek işlevlerin bir karışımını oluşturacak. Yeni Apple Watch’lar gibi, yaklaşan Galaxy Watch 4, bir telsizin işlevselliğine benzer şekilde kişilere kısa sesli mesajlar göndermesine izin veren bir özelliğe sahip olacak.

Bildirildiğine göre bu yıl piyasaya sürülmek üzere üç yeni model sıralandı. Bunların kod adı ise Wise, Fresh ve Lucky. Modellerden biri geleneksel bir saate benzer klasik bir görünüme sahip olurken, diğer iki model Samsung’un yenilikçi ve çekici tasarımlarını sportif bir görünümle öne çıkaracak.

Üç Galaxy Watch 4 modelinin fiyat aralığı ve beklenen açıklanma tarihine gelirsek, bu konu hakkında henüz bir detay verilmedi. Samsung'un katlanabilir akıllı telefonunun lansmanını Temmuz ayında bir düzenleyeceği tahmin ediliyor ve Galaxy Watch 4 de bu etkinlik sırasında tanıtılabilir.