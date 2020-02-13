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Samsung Galaxy Z Flip: 1.380 dolar bandındaki fiyatı ile dikkat çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2020 09:29 | Son Güncelleme

Katlanabilir telefon pazarına geçtiğimiz yıl Galaxy Fold ile giriş yapan Samsung, 1.980 dolar fiyat bandı ile çok tepki toplamıştı. Samsung, bugün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde bu sefer dikine katlanabilir telefonunu tanıttı. Galaxy Z Flip olarak isimlendirilen bu model, 1.380 dolar fiyatı ile dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Z Flip: 1.380 dolar bandındaki fiyatı ile dikkat çekiyor

6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü dinamik AMOLED ekran ile gelen bu telefon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Bildiğiniz gibi Snapdragon 865 yonga setinde 5G modem yer almıyor. Üreticiler isteğe bağlı olarak Snapdragon X50 modemi ekleyebiliyor. Ancak Samsung fiyatı uygun tutmak adına bu modele 5G desteğini eklemiyor.

8 GB RAM ile gelen telefonda 256 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Kamera konusunda ise Güney Koreli firma 12 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı lense yer veriyor. Ön tarafta ise 10 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframlı kamera yer alıyor.

3.300 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefon 15W hızlı şarjı ile beklentileri baya düşürüyor. Açıldığında 167.9 x 73.6 x 15.4-17.3 mm boyutlarında olan bu telefon katlandığında ise 167.9 x 73.6 x 6.9-7.2 mm  boyutlarına kadar düşüyor. 183 gram ağırlığındaki bu model de Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 teknolojileri de yer alıyor.

Hatırlayanlar bilir. İlk katlanabilir telefonu ile şov yapan Samsung, bu ürünü teknoloji editörlerine yolladığında beklemedik bir tepki görmüştü. Editörlerin yaptıkları testlerden geçemeyen Galaxy Fold, kısa bir süre sonra geri toplatıldı. Ardından da satıştan çekilmişti. Umarım benzer bir kaderi, bu sefer dikine katlanan Galaxy Z Flip yaşamaz.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP ÖZELLİKLERİ

6.7 inç büyüklüğünde Full HD + çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekran
Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti
8GB RAM
256 GB UFS3.0 dahili depolama birimi
2 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı lensli arka kamera
0 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframlı ön kamera
15W hızlı şarj destekli 3.300 mAh kapasiteli batarya
Katlandığındaki boyutlar: 167.9 x 73.6 x 6.9-7.2 mm
Açıldığındaki boyutlar: 167.9 x 73.6 x 15.4-17.3 mm
Ağrlık: 183 grams
Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi 6 (2.4 + 5GHz, WiFi Direct, Mirrorlink, Smart View).

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Z Flip Samsung

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