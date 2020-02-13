Samsung Galaxy Z Flip: 1.380 dolar bandındaki fiyatı ile dikkat çekiyor

6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü dinamik AMOLED ekran ile gelen bu telefon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Bildiğiniz gibi Snapdragon 865 yonga setinde 5G modem yer almıyor. Üreticiler isteğe bağlı olarak Snapdragon X50 modemi ekleyebiliyor. Ancak Samsung fiyatı uygun tutmak adına bu modele 5G desteğini eklemiyor.

8 GB RAM ile gelen telefonda 256 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Kamera konusunda ise Güney Koreli firma 12 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı lense yer veriyor. Ön tarafta ise 10 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframlı kamera yer alıyor.

3.300 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefon 15W hızlı şarjı ile beklentileri baya düşürüyor. Açıldığında 167.9 x 73.6 x 15.4-17.3 mm boyutlarında olan bu telefon katlandığında ise 167.9 x 73.6 x 6.9-7.2 mm boyutlarına kadar düşüyor. 183 gram ağırlığındaki bu model de Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 teknolojileri de yer alıyor.

Hatırlayanlar bilir. İlk katlanabilir telefonu ile şov yapan Samsung, bu ürünü teknoloji editörlerine yolladığında beklemedik bir tepki görmüştü. Editörlerin yaptıkları testlerden geçemeyen Galaxy Fold, kısa bir süre sonra geri toplatıldı. Ardından da satıştan çekilmişti. Umarım benzer bir kaderi, bu sefer dikine katlanan Galaxy Z Flip yaşamaz.