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Samsung Galaxy Z Fold 2'nin Türkiye fiyatı açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung'un düzenlediği Galaxy Unpacked 2020 Part 2 etkinliğiyle detaylandı. Etkinlik sonrası katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Fold 2'nin Türkiye fiyatı da belli oldu. Peki Samsung Galaxy Z Fold 2 fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Z Fold 2'nin Türkiye fiyatı açıklandı!

Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung'un Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'yı tanıttığı Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde ilk görücüye çıktı ancak Samsung, Galaxy Z Fold 2 hakkındaki tüm detayları düzenleyeceği Galaxy Unpacked 2020 Part 2 etkinliğine sakladı. Etkinlik, dün itibarıyla Samsung online kanallarından çevrimiçi olarak düzenlendi. Etkinlik ile birlikte Samsung Galaxy Z Fold 2'nin tüm özellikleri ve fiyatı resmi olarak duyuruldu.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy Z Fold 2'nin özellikleriyle başlayalım. Aslında katlanabilir akıllı telefonun birçok özelliğini Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinden biliyoruz. Telefon önünde 6,2 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekrana, içinde ise 7,6 inç büyüklüğünde katlanabilir AMOLED bir ekrana yer veriyor. İçe doğru katlanan ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip. Galaxy Z Fold 2, kalbinde ise Snapdragon 865 işlemcisi, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı taşıyor. Telefonun arka kameraları ise 12 MP ana kamera + 16 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olarak görev yapıyor. Galaxy Z Fold 2'nin birisi iç ekranda, diğeri dış ekranda olmak üzere iki tane 10 MP çözünürlüğünde de selfie kamerası bulunuyor. Telefonun bataryası ise 25W hızlı şarj destekli 4,500 mAh gücünde.

Galaxy Z Fold 2 fiyatı

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 FİYATI İLE ŞAŞIRTTI

Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı 19,999 TL olarak açıklandı. Telefon Türkiye'de ön siparişe açılmış durumda. Mistik siyah ve mistik bronz renklere sahip Galaxy Z Fold 2 ön siparişe özel, 2 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Galaxy Buds Live hediyesi ile geliyor. Samsung, Galaxy Z Fold 2 için 4 aylık YouTube Premium üyeliği gibi çeşitli hediyeler ve kampanyalar da sunuyor.

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