Samsung Galaxy Z Fold 2'nin Türkiye fiyatı açıklandı!

Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung'un Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'yı tanıttığı Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde ilk görücüye çıktı ancak Samsung, Galaxy Z Fold 2 hakkındaki tüm detayları düzenleyeceği Galaxy Unpacked 2020 Part 2 etkinliğine sakladı. Etkinlik, dün itibarıyla Samsung online kanallarından çevrimiçi olarak düzenlendi. Etkinlik ile birlikte Samsung Galaxy Z Fold 2'nin tüm özellikleri ve fiyatı resmi olarak duyuruldu.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy Z Fold 2'nin özellikleriyle başlayalım. Aslında katlanabilir akıllı telefonun birçok özelliğini Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinden biliyoruz. Telefon önünde 6,2 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekrana, içinde ise 7,6 inç büyüklüğünde katlanabilir AMOLED bir ekrana yer veriyor. İçe doğru katlanan ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip. Galaxy Z Fold 2, kalbinde ise Snapdragon 865 işlemcisi, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı taşıyor. Telefonun arka kameraları ise 12 MP ana kamera + 16 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olarak görev yapıyor. Galaxy Z Fold 2'nin birisi iç ekranda, diğeri dış ekranda olmak üzere iki tane 10 MP çözünürlüğünde de selfie kamerası bulunuyor. Telefonun bataryası ise 25W hızlı şarj destekli 4,500 mAh gücünde.