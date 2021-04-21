Samsung Galaxy Z Fold 3 3C sertifikasına kavuştu

Bu pil sistemi, iki ayrı pil hücresinden (2.215 mAh + 2.060 mAh) oluşuyor. Çift hücreli sistem, pillerin ağırlığını katlanabilir telefonun her iki yarısına da dağıtıyor.

GALAXY Z FOLD 3 PİL KONUSUNDA SELEFİNİ ARATABİLİR

Bu sayılara bakıldığında, Z Fold 3’ün pil kapasitesi, Z Fold 2’nin 4,500 mAh toplam kapasitesinden daha düşük. Daha dar kapasitenin nedeninin, yeni cihazın daha kompakt form faktöründen kaynaklandığı tahmin ediliyor. Samsung Galaxy Z Fold 3’ün IP su ve toza dayanıklılık derecesi ve SM-F916 model numarasıyla geleceği bildiriliyor.

Son raporlar ayrıca Temmuz ayında iki katlanabilir ürünün lansman tarihine işaret ediyor. Bu, hem Samsung Galaxy Z Fold 3 hem de Galaxy Z Flip 2 (veya Z Flip 3) cihazlarını içerebilir. Ancak bu durum Samsung’un 2021’de dört katlanabilir cihazı piyasaya süreceği ve yılın ilerleyen aylarında piyasaya süreceği yönündeki önceki raporlarla çelişiyor.

Yaklaşan Galaxy Z Fold 3 ile ilgili diğer söylentiler, S Pen'e destek vereceği (saklayacak bir yuva olmasa da) ve Galaxy Z Fold 2’den daha küçük bir harici ekrana sahip olabileceği yönündeydi. Ayrıca Z Fold 3’ün 256GB depolama alanıyla geleceği, Z Flip2’nin ise hem 128GB hem de 256GB yapılandırmalarla geleceği iddia ediliyor.

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