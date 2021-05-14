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  4. Samsung Galaxy Z Fold 3 selefi ile benzer bir dizi kamera taşıyacak

Samsung Galaxy Z Fold 3 selefi ile benzer bir dizi kamera taşıyacak

14.05.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buradaki en büyük yenilik, katlanabilir ekran için bir ekran altı kameranın kullanılması olacak – 1μm pikselli 16MP Sony IMXx71 – kusursuz bir büyük ekran deneyimi.

Samsung Galaxy Z Fold 3 selefi ile benzer bir dizi kamera taşıyacak

Samsung Galaxy Z Fold 3 haberleri gelmeye devam ediyor ve bugün en son çıkan haber ise cihazın sahip olacağı kamera kurulumu hakkında daha iyi bir fikir veriyor. Cihazın kurulumu görünüşe göre bir ekran altı selfie kamerası içeriyor. Bu bilgi, geçen ay yapılan önceki tahminleri takiben Twitter’da Tipster @FrontTron’dan geliyor.

Kamera yükseltmesi Galaxy Z Fold 2’den çok büyük olacak gibi görünmüyor, ancak burada bulunabilecek bazı ilginç detaylar var. Her şeyden önce, telefon katlandığında ve dış ekrana baktığınızda size işaret eden kapak selfie kamerasının, delikli bir kesik içine yerleştirilmiş 10 MP Sony 1.22um IMX 374 sensör olduğu söyleniyor.

Kameraların geri kalanı, 12MP sensörden oluşan üçlü – geniş, ultra geniş ve bir telefoto birimi, ikincisi muhtemelen 3x periskop olmayan bir birim. Beklenen Galaxy Z Fold3 özelliklerinin geri kalanı arasında S Pen desteği yer alıyor, ancak cihazın gövdesinde S Pen kılıfı, Snapdragon 888 yonga seti, 25W şarjlı 4.400 mAh pil ve bir dereceye kadar su ve toz koruması için bir IP derecesi olacak.

Ekranların 6.2 inçlik bir dış ekran ve 7.5 inçlik açılabilen bir iç ekran olduğu söyleniyor, her ikisi de 120Hz. Samsung Galaxy Z Fold3′ün Ağustos ayında Z Flip3 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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