Samsung Galaxy Z Fold 3 selefi ile benzer bir dizi kamera taşıyacak

Samsung Galaxy Z Fold 3 haberleri gelmeye devam ediyor ve bugün en son çıkan haber ise cihazın sahip olacağı kamera kurulumu hakkında daha iyi bir fikir veriyor. Cihazın kurulumu görünüşe göre bir ekran altı selfie kamerası içeriyor. Bu bilgi, geçen ay yapılan önceki tahminleri takiben Twitter’da Tipster @FrontTron’dan geliyor.

Kamera yükseltmesi Galaxy Z Fold 2’den çok büyük olacak gibi görünmüyor, ancak burada bulunabilecek bazı ilginç detaylar var. Her şeyden önce, telefon katlandığında ve dış ekrana baktığınızda size işaret eden kapak selfie kamerasının, delikli bir kesik içine yerleştirilmiş 10 MP Sony 1.22um IMX 374 sensör olduğu söyleniyor.

Kameraların geri kalanı, 12MP sensörden oluşan üçlü – geniş, ultra geniş ve bir telefoto birimi, ikincisi muhtemelen 3x periskop olmayan bir birim. Beklenen Galaxy Z Fold3 özelliklerinin geri kalanı arasında S Pen desteği yer alıyor, ancak cihazın gövdesinde S Pen kılıfı, Snapdragon 888 yonga seti, 25W şarjlı 4.400 mAh pil ve bir dereceye kadar su ve toz koruması için bir IP derecesi olacak.