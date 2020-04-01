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Samsung güncelleme konusunda bu yıl üzecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2020 09:33 | Son Güncelleme

Galaxy S20 ailesi ile One UI 2.1 arayüzünü de kullanıma sunan Samsung, bu arayüz güncellemesinin Galaxy S10 ve Note 10 modellerine de geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Samsung forumlarında Galaxy S9 ve Note 9‘un da bu güncellemeyi alacağı söylenmeye başlanmıştı.

Samsung güncelleme konusunda bu yıl üzecek

Bugün gelen haberler ise Galaxy S9 ve Note 9 sahiplerini biraz üzecek. Samsung cephesinin henüz Galaxy S9 ve Note 9 için güncelleme yayınlama planının olmadığı açıklandı. Ancak bu ömür boyu bu iki modelin de yeni arayüz güncellemesini almayacağı anlamına gelmiyor.

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Samsung sadece ilk etapta daha yeni telefonlarına odaklanacak. Muhtemelen 2020 sonuna doğru da özelliklerin büyük bir bölümü kırpılmış olarak One UI 2.1‘i Galaxy S9 ve Note 9‘a da sunar.

Samsung‘un yeni arayüz güncellemesi ile gelen tüm yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu yeniliklerin tamamının Galaxy S10 ve Note 10 ailesine geleceğini belirtelim.

One UI 2.1 ile gelen tüm yenilikler

Tek Çekim: Entegre yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak daha net fotoğraflar çekebilirsiniz. Tek çekim özelliği 10 saniyeye kadar fotoğraf ve video çekmek için kamera sistemini ve yapay zekayı kullanıyor ve en iyi fotoğrafı size sunuyor.
Geliştirilmiş Gece Modu: Düşük ışıkta bile daha da net ve kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek bu özellik ile mümkün olacak.
Gece Hyperlapse: Bu özellik ile çok daha düşük ışıkta bile daha da net fotoğraflar ve videolar çekebileceksiniz. Ancak bu özelliğin pozlama süresinin çok uzun olacağını belirtelim.

Profesyonel Video: ISO, deklanşör hızı ve pozlama seviyesi gibi ayarları yapmanıza izin vererek daha da fazla kontrol sağlar. Video kaydederken ön ve arka kameralar arasında da geçiş yapabilirsiniz.

Temiz Galeri Görünümü: AI destekli özellik ile Galeri uygulaması, daha düzenli bir galeri için aynı konunun benzer çekimlerini otomatik olarak gruplandırır. Kullanıcılar benzer çekimleri kolayca inceleyebilir ve fotoğraf grubunun küçük resmi olarak sunmak için favorilerini seçebilir. Galerideki bir fotoğrafı görüntülerken, görüntüyü yakınlaştırabilir ve fotoğrafları istediğiniz boyuta kırpmak için sol üst köşede bulunan Hızlı Kırp düğmesine basabilirsiniz.

Hızlı Paylaşım: Kişilerinizden hangilerinin yakında olduğunu görebilir ve fotoğraf, video ve hatta büyük dosyaları birden fazla kişiyle paylaşabilirsiniz.

Müzik Paylaşımı: Eşleştirilmiş Bluetooth bağlantınızı uzatabilirsiniz ve bir arkadaşınızın müziğini hoparlörde veya araç müzik setinde çalması için bağlantıyı kesmeniz gerekmez.

Özel Filtre: En sevdiğiniz fotoğraftan ilham alan renk ve stillerle kendi filtrenizi oluşturmanızı sağlıyor.

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Samsung Samsung Galaxy samsung galaxy s9 Samsung Galaxy Note 9 One UI 2.1

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