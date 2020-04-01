Samsung güncelleme konusunda bu yıl üzecek

Bugün gelen haberler ise Galaxy S9 ve Note 9 sahiplerini biraz üzecek. Samsung cephesinin henüz Galaxy S9 ve Note 9 için güncelleme yayınlama planının olmadığı açıklandı. Ancak bu ömür boyu bu iki modelin de yeni arayüz güncellemesini almayacağı anlamına gelmiyor.

GALAXY S9 VE GALAXY NOTE 9 İÇİN GÜNCELLEME NE ZAMAN GELECEK?

Samsung sadece ilk etapta daha yeni telefonlarına odaklanacak. Muhtemelen 2020 sonuna doğru da özelliklerin büyük bir bölümü kırpılmış olarak One UI 2.1‘i Galaxy S9 ve Note 9‘a da sunar.

Samsung‘un yeni arayüz güncellemesi ile gelen tüm yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu yeniliklerin tamamının Galaxy S10 ve Note 10 ailesine geleceğini belirtelim.

One UI 2.1 ile gelen tüm yenilikler

Tek Çekim: Entegre yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak daha net fotoğraflar çekebilirsiniz. Tek çekim özelliği 10 saniyeye kadar fotoğraf ve video çekmek için kamera sistemini ve yapay zekayı kullanıyor ve en iyi fotoğrafı size sunuyor.

Geliştirilmiş Gece Modu: Düşük ışıkta bile daha da net ve kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek bu özellik ile mümkün olacak.

Gece Hyperlapse: Bu özellik ile çok daha düşük ışıkta bile daha da net fotoğraflar ve videolar çekebileceksiniz. Ancak bu özelliğin pozlama süresinin çok uzun olacağını belirtelim.