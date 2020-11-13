HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Huawei'nin boşluğunu doldurmak istiyor iddiası

Samsung Huawei'nin boşluğunu doldurmak istiyor iddiası

13.11.2020 12:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsung Huawei'nin boşluğunu doldurmak istiyor iddiası

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Samsung, iddialara göre Huawei müşterileri için kolları sıvadı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Bilindiği üzere Huawei tarafından üretilen yeni akıllı telefon modellerinde Google servisleri yer almıyor. Yani yeni bir Huawei modeli aldığınızda, telefonu Google kimliği yerine HMS kimliği ile başlatıyorsunuz. Ayrıca Android’in resmi uygulama mağazası olan Google Play de Huawei modellerinde bulunmuyor. Ancak daha sonra bu uygulamalar yüklenebiliyor.

Her şey bir yana, Android işletim sistemini kullanan bir telefonda Google Play bulunmaması gerçekten sorun. Bu sorun yüzünden Huawei'nin kullanıcı kaybettiği söyleniyor.

Nitekim bu durum satış rakamlarına da yansımış durumda. Sektördeki diğer üreticiler de şimdiden Huawei’den boşalan yeri doldurmak için kolları sıvadı.

SAMSUNG HUAWEİ İÇİN PLAN MI HAZIRLADI?

Huawei’nin boşluğu doldurmak isteyen üreticilerden birisi de tahminlere göre Samsung. Söylentiler, Güney Koreli teknoloji devinin 2021 ile birlikte Huawei kullanıcı sayısında önemli bir düşüş beklediğinden yana. Huawei cihazlarını yenilemek isteyen müşterileri kendisine çekmek isteyen Samsung, iddialara göre bunun için bir dizi plan da hazırlamış durumda.

CNN: Samsung, Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilirCNN: Samsung, Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilir

Sızdırılan raporlara göre Güney Koreli şirket, agresif bir fiyat politikası güdecek ve bu sayede Huawei müşterilerini kendisine çekecek. Elbette Xiaomi’nin de bu bağlamda Samsung’un en güçlü rakibi olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Akıllı telefon fiyatları her an artabilir!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Çin, online ticaret devlerine savaş açtıÇin, online ticaret devlerine savaş açtı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Huawei Mate X2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Merakla bekleniyor! Yeni detayları gün yüzüne çıktı

Samsung çift ekranlı akıllı telefon modeli ile sürpriz yapabilir

Samsung çift ekranlı akıllı telefon modeli ile sürpriz yapabilir

Android ve iOS için güvenlik açıkları herkesi korkuttu!

Cepteki tehlike herkesi korkuttu!

Çin, online ticaret devlerine savaş açtı

Çin, online ticaret devlerine savaş açtı

Samsung One UI 3.0 güncellemesi alacak modellerini açıkladı

Samsung telefonlara güncelleme müjdesi!

Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen desteği ile gelebilir

Paylaştığı bilgi herkesi şaşırttı! Yeni destek mi geliyor?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.