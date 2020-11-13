Samsung Huawei'nin boşluğunu doldurmak istiyor iddiası

Bilindiği üzere Huawei tarafından üretilen yeni akıllı telefon modellerinde Google servisleri yer almıyor. Yani yeni bir Huawei modeli aldığınızda, telefonu Google kimliği yerine HMS kimliği ile başlatıyorsunuz. Ayrıca Android’in resmi uygulama mağazası olan Google Play de Huawei modellerinde bulunmuyor. Ancak daha sonra bu uygulamalar yüklenebiliyor.

Her şey bir yana, Android işletim sistemini kullanan bir telefonda Google Play bulunmaması gerçekten sorun. Bu sorun yüzünden Huawei'nin kullanıcı kaybettiği söyleniyor.

Nitekim bu durum satış rakamlarına da yansımış durumda. Sektördeki diğer üreticiler de şimdiden Huawei’den boşalan yeri doldurmak için kolları sıvadı.

SAMSUNG HUAWEİ İÇİN PLAN MI HAZIRLADI?

Huawei’nin boşluğu doldurmak isteyen üreticilerden birisi de tahminlere göre Samsung. Söylentiler, Güney Koreli teknoloji devinin 2021 ile birlikte Huawei kullanıcı sayısında önemli bir düşüş beklediğinden yana. Huawei cihazlarını yenilemek isteyen müşterileri kendisine çekmek isteyen Samsung, iddialara göre bunun için bir dizi plan da hazırlamış durumda.