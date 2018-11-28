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Samsung kanser olan çalışanlarından özür diledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.11.2018 09:05 | Son Güncelleme

Kendi fabrikalarında çalışan kişilerin kansere yakalanması ile gündemde olan Samsung , sonunda çalışanlarından özür diledi. Bu hastalığa yakalanan herkese tazminat ödeyeceğini taahhüt etti.

Samsung kanser olan çalışanlarından özür diledi

Samsung, kansere yakalanan yonga ve LCD üretiminde çalışan işçilerinden nihayet özür diledi. Yapılan baskılar sonucu,  yetkililer, sözü edilen bölümlerde sağlık risklerini tam olarak yönetemediklerini itiraf ettiler.

118 kişi öldü

Asya ve Hintli haber portallarına göre yaklaşık 320 kişi, Lösemi gibi kanser türlerine yakalandı. Bu kişilerden 118’i ne yazık ki bu hastalıktan öldü.

2007 yılında ilk iddialar ortaya atılmasına rağmen, Samsung yöneticileri bu meseleyi kulak arkası yaparak yıllar boyunca bu iddiaları ret etmişlerdi. Aile bireyleri, ölen kişilerin  fabrikalarında kanser riski taşıyan kimyasallarla temas ettiklerini ifade etmişlerdi. 2014 yılında ilk kes bu konu ciddiye alındı ve özür diledi.

2015 yılında ise bu kişiler için bir fon oluşturuldu. Fakat buna rağmen çalışanların kimyasallarla temasta olduklarını ve bu yüzden de kansere yakalandıklarını ret etmişti.

Sonunda itiraf geldi

Samsung başkanı Kim Ki Nam daha yeni yeni, fabrikalardan dolayı hastalanan işçilerinden ve ailelerinden özür diledi. Hatta kuru bir özürden çok, bundan etkilenen işçilerine 117 000 Euro tazminat ödeyeceklerini de belirtti.

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Samsung kanser

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