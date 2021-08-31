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Samsung katlanabilir ekranlı modellerini satışa çıkarıyor

31.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung kısa bir süre önce katlanabilir ekranlı modelleri Z Flip 3 ve Z Fold 3’ü tanıtmıştı. Şimdiye kadar ön sipariş sürecinde bulunan bu telefonlar yeni ay ile birlikte raflardaki yerlerini almış olacak.

Samsung katlanabilir ekranlı modellerini satışa çıkarıyor

Peki Z Fold 3 ve Z Flip 3 Türkiye’de başarılı olabilecek mi? Malum ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları hayli yükseldi. Bu yükseliş tüketim tarafını da önemli bir oranda etkiledi. Çok değil birkaç ay öncesine kadar Apple modelleri pazarda önemli pazar payına sahipti. Şimdilerse ise işler değişti.

Kullanıcılar genel olarak orta segment skalasında yer alan telefonları tercih ediyorlar. Çünkü iş üst segmente geldiğinde fiyat olayı da abartılı bir hal alıyor. Hatta öyle ki 10.000 TL’nin üzerine çıkmadan üst segment bir cihaz alamıyorsunuz.
Nitekim Fold 3 ve Flip 3 de bu skalada yer alıyor. Fold 3 23 bin TL’lik etiketiyle dikkat çekiyor. Flip 3 ise 12 bin TL’lik etiketiyle biraz daha makul bir seçenek.

Bu açıdan bakıldığında Fold 3’ün işi biraz zor. Fakat Flip 3’ün öyle ya da böyle daha geniş bir kitleye ulaşacağını varsayabiliriz.

Türkiye’de en çok bu telefonlar satıyor!

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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