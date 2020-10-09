Samsung M31 Prime ile M serisindeki model sayısını artıracak

Halihazırda M31 Prime geçtiğimiz günlerde Amazon’da ortaya çıktı. Böylelikle telefonun özellikleri ve tasarımı da netleşmiş oldu.

Telefon tasarım açısından genel hatları itibariyle M31’i andırıyor. Yani dıştan bakıldığında arada öyle muazzam bir fark bulunduğunu söyleyemeyiz.

Asıl fark ise teknik özellik kısmında karşımıza çıkıyor. Yeni M31 modeli Samsung tarafından üretilen Exynos 9611 yonga setinden güç alacak. LPDDR4 6GB RAM ile desteklenecek olan bu yonga setine minimum 64 GB’lık dahili depolama alanı eşlik edecek.

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64 MP’lik ana kameranın öncülük ettiği 4’lü bir modül ile gelecek olan telefonun ön kısmında ise 32 MP’lik selfie kamerası yer alacak. Damla çentik tasarımıyla gelen telefonda 6.5 inçlik AMOLED bir ekran bulunurken parmak izi okuyucusu ise telefonun arka kısmında konumlandırılmış olacak.

6000 mAh’lık devasa bir batarya ile gelen M31 Prime’ın fiyatı ise şimdilik belli değil.

Öte yandan Samsung‘un bu telefonu Türkiye’de satışa sunup sunmayacağı da henüz netleşmedi. Lakin M31 Prime Türkiye’ye gelirse fiyat açısından M31 ile M51 arasında bir yerde konumlandırılacaktır.

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