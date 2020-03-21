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Samsung mağazalarını geçici süreyle kapattığını duyurdu. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

Samsung Electronics America CEO’su YH Eom, şirketin ABD mağazalarının tamamını geçici olarak kapatacağını ve bu uygulamanın hemen geçerli olacağını açıkladı. Şirketin Kanada şubesi için de benzer bir açıklama yaptı.

Samsung mağazalarını geçici süreyle kapattığını duyurdu. 

Covid-19 krizine yenik düşmüş başka bir şirkete tanıklık etmek üzücü olmakla birlikte bunun insan hayatı için çok önemli bir önlem olduğunu hepimiz biliyoruz. Apple başta olmak üzere dünyanın her yerinde büyük şirketler çalışanlarının sağlığını düşünerek mağazalarını geçici olarak kapatıyor. Apple geçtiğimiz haftalarda bunu başlatmış ve Türkiye dahil dünyanın her yerinde teknoloji mağazalarını geçici süreyle kapatmıştı. Bu durum ikinci bir emre kadar devam edecek. Samsung ise benzeri önlemi can kayıplarının giderek arttığı ABD’de ve Kanada’da yaptı. İyi olan haber fiziksel olan mağazaların kapatılmasının çevrimiçi mağazaların da kapatılacağı anlamına gelmemesi. Samsung tüm çevrimiçi işlemlerin sağlıklı bir şekilde devam edeceğinin sözünü verdi. Siparişler yerine getirilecek ve hizmet ağı olabildiğince iyi çalışmaya devam edecek.

Türkiye’de de bir çok özel şirket evden çalışma moduna dönmüş durumda. Evde kal uyarılarına özel sektör elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Bu çerçevede Boyner, Yargıcı, Mavi, LCW gibi giyim firmaları belirli süre ile mağazalarını kapatma kararı aldı. Ayrıca Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da mükelleflerin 10 Nisan’a kadar dairelere gelmemesi konusunda uyarıda bulundu. Bu tarihe kadar gelen mükellefler dairelere alınmayacak.

Yukarıda da belirtildiği gibi Avrupa kıtasının coronavirüs ile başının dertte olması nedeniyle çoğu otomotiv firması Avrupa’da bulunan fabrikalarının tamamını geçici süreyle kapattı. Ford, Peugeot, Fiat, Volskwagen İtalya ve İspanya’daki fabrikalarını Covid-19 sebebiyle kapattı.

Samsung diğer firmalarda olduğu gibi home ofis moduna geçmek için elinden geleni yapıyor. Bakalım Güney Koreli firma ABD ve Kanada’da gerçekleştirdiği bu eylemin bir benzerini Türkiye’de yapacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Samsung ABD Mağaza

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