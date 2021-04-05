Samsung mobil bölüm sayesinde iyi bir gelir elde etmeyi planlıyor

Birçok kişi Samsung firmasının sadece akıllı telefon üreten bir kuruluş olduğunu biliyor. Ancak bu şirket tahmin edebileceğiniz tüm elektronik cihazları satıyor ya da satmak için patent oluşturuyor. Bunlardan birisi de mobil bölüm. Firma tarafından henüz açıklama yapılmasa bile mobil bölüm sağlam bir gelir oluşturacak.

Samsung şimdi de mobil alan ile ilgili yenilikçi bazı çalışmalar yürütüyor. Her sene birbirinden farklı ve yeni özelliklere sahip olan akıllı telefonlar şirketi ön plana çıkarıyor. Analistler tarafından yapılan açıklamalara göre bu durum firmaya büyük avantaj sağlıyor.

SATIŞ REKORU KIRABİLİR

Şirketin bir önceki yıl ile kıyaslandığında bir çeyrekte yaklaşık olarak yüzde 10.9 gelir artışı yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu aynı zamanda 53.7 milyar dolar satış rekorunun kırılması anlamına geliyor. İşletme karları ise yıllık bazda 7,92 milyar dolar artış yaşayacak. Bundaki en önemli etki hiç şüphesiz akıllı telefon bölümü ile ilgili.

Samsung her ne kadar OLED ekranlar ve yonga setleri ile ön plana çıksa bile yine de daha çok mobil alanda kendisini gösteriyor. Akıllı telefon satışlarının artması bunun en büyük delili.

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