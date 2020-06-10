HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung navigasyon desteği sanal dünyaya taşınıyor

Samsung navigasyon desteği sanal dünyaya taşınıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2020 12:23 | Son Güncelleme

Birçok kişi Samsung VR gözlüğü navigasyon desteği için henüz yeni bir teknoloji dese bile, sektördeki firmaların önemli bir bölümü zaten bununla ilgileniyordu. Akıllı gözlük başta olmak üzere, bu tür gözlük teknolojilerinin beklenenden çok daha hızlı bir ilerleme kaydettiğini daha önceki içeriklerimizde belirtmiştik.

Samsung navigasyon desteği sanal dünyaya taşınıyor

Fakat Samsung tarafından gerçekleştirilmek istenen çok daha farklı. Firma, sürücülerin daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşamasını istiyor.

Küresel otomotiv pazarında AR & VR çözümlerinin 2025 yılına kadar yaklaşık 673 milyar dolara ulaşmasının beklendiği şu günlerde, herkes farklı bir teknoloji geliştirmeye çalışıyor. Örneğin İskandinav kökenli bazı şirketler, hologram sistemleri kurmuştu. Bu sistemler sayesinde araçla ilgili bilmeniz gereken her şey hologram olarak belirliyordu.

Farklı alanlarda yenilikçi çözümler sunan Samsung, burada da farkını ortaya koymak istiyor. Normal şartlarda araç içi VR sistemleri daha çok hologram veya cama yansıtmalı şekilde kullanılıyordu. Ancak araba camına yansıtılan bilgilerin ne kadar güvenli olduğu tartışmaya açık. Güney Koreli teknoloji devi bu konuda daha farklı bir çözüm önerisi sunuyor.

SAMSUNG TÜM BİLGİLERİ GÖZLÜĞE AKTARACAK

Geliştirilecek özel VR gözlükler sayesinde ihtiyaç duyacağınız bütün detaylar, kullanacağınız gözlükte yer alacak. Mesela en basitinden gitmek istediğiniz yerle ilgili canlı bir haritalandırma yapılacak. Hemen ardından bu haritaya göre gitmek istediğiniz yere nasıl ulaşabileceğiniz detaylı olarak anlatılacak. Ayrıca çevredeki uygun fiyatlı benzinlikler ve restoranlar gösterilecek. Sizce firma tarafından geliştirilecek yeni sistem sürücülerin işini kolaylaştırabilecek mi?

Vivo iQOO 3 Pro Geekbench’te görüntülendi!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Huawei FreeBuds 3i incelemesi!Huawei FreeBuds 3i incelemesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haber! 'Kalbim sızlıyor'

Acı haber! 'Kalbim sızlıyor'

Vali'yi isyan ettiren görüntü! 'Su bedava gelmiyor'

Vali'yi isyan ettiren görüntü! 'Su bedava gelmiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

PES‘cileri sevindiren haber geldi

PES‘cileri sevindiren haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei FreeBuds 3i kablosuz kulaklık incelemesi!

Huawei FreeBuds 3i incelemesi!

Oppo işlemciler için resmi bir açıklama yapıldı

Oppo'dan işlemciler için resmi açıklama!

Apple iOS 13.6 beta ile hastalık belirtilerinizi analiz edecek!

Hastalık belirtiniz varsa Apple'a sorabilirsiniz! Bakın nasıl...

Elon Musk Tesla ile minibüs üretecek!

Elon Musk'ın yeni projesi belli oldu!

Samsung Galaxy Note 20'de düz ekran kullanabilir! Peki neden?

Samsung'un yeni telefonunun ekranı eskilerden çok farklı!

Mavi mavi masmavi: Twitter ikinci mavi tik dönemine başlıyor!

Aniden durmuştu, tekrar başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.