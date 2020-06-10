Samsung navigasyon desteği sanal dünyaya taşınıyor

Fakat Samsung tarafından gerçekleştirilmek istenen çok daha farklı. Firma, sürücülerin daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşamasını istiyor.

Küresel otomotiv pazarında AR & VR çözümlerinin 2025 yılına kadar yaklaşık 673 milyar dolara ulaşmasının beklendiği şu günlerde, herkes farklı bir teknoloji geliştirmeye çalışıyor. Örneğin İskandinav kökenli bazı şirketler, hologram sistemleri kurmuştu. Bu sistemler sayesinde araçla ilgili bilmeniz gereken her şey hologram olarak belirliyordu.

Farklı alanlarda yenilikçi çözümler sunan Samsung, burada da farkını ortaya koymak istiyor. Normal şartlarda araç içi VR sistemleri daha çok hologram veya cama yansıtmalı şekilde kullanılıyordu. Ancak araba camına yansıtılan bilgilerin ne kadar güvenli olduğu tartışmaya açık. Güney Koreli teknoloji devi bu konuda daha farklı bir çözüm önerisi sunuyor.

SAMSUNG TÜM BİLGİLERİ GÖZLÜĞE AKTARACAK

Geliştirilecek özel VR gözlükler sayesinde ihtiyaç duyacağınız bütün detaylar, kullanacağınız gözlükte yer alacak. Mesela en basitinden gitmek istediğiniz yerle ilgili canlı bir haritalandırma yapılacak. Hemen ardından bu haritaya göre gitmek istediğiniz yere nasıl ulaşabileceğiniz detaylı olarak anlatılacak. Ayrıca çevredeki uygun fiyatlı benzinlikler ve restoranlar gösterilecek. Sizce firma tarafından geliştirilecek yeni sistem sürücülerin işini kolaylaştırabilecek mi?

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