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Samsung sahip olduğu teknolojiyi otomobil dünyasına getiriyor

25.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışmaları başarılı bir şekilde sonuçlanırsa otomobil hırsızlığının önüne geçilmiş olacak.

Samsung sahip olduğu teknolojiyi otomobil dünyasına getiriyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung, yepyeni bir projenin çalışmalarına devam ediyor. Daha önce her ne kadar çıkarmak istediği teknoloji için farklı firmalar projeler ortaya çıkarsa da hepsi çeşitli nedenlerden iptal edildi.

Şimdi ise Samsung tüm çalışmalarını bu teknolojiye yönlendirmiş durumda. Teknolojiye gelecek olursak telefonlarda kullanılan parmak izi – yüz tanıma teknolojisinin birebir otomobillere entegre edilmesi. Konunun detaylarına gelecek olursak; teknoloji devi kapılara ve direksiyon simidine eklenen biyometrik tarayıcılar ile otomobil hırsızlarına tüm kapıları kapatacak gibi. Zira öncelikli olarak araç içi kullanım kolaylığından çok güvenlik önlemleri için bu teknolojiyi entegre edecek.

Her ne kadar otomobillerde GPS sistemi bir güvenlik duvarı işlevi görse de; bu teknoloji otomobil hırsızlığının bir sonraki önlemi olarak görülüyor. İlk etapta belirli bir koruma mekanizması olmaması firmayı atağa geçirmiş durumda.

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OTOMOBİLİ KULLANMAK İÇİN PARMAK İZİ GERECEK

Samsung’un ana hedefi, otomobillere biyometrik tarayıcı entegre ederek hırsızlığı sonlandırmak. Bu sistem, otomobilin kapısına ek olarak bir de direksiyon simidine entegre ediliyor. Böylece otomobil içerisine girilmiş olsa bile biyometrik tarayıcı onay vermediği sürece otomobil kullanılamıyor.

Aslında alınan patent teknolojide kapıyı parmak izi sensörü ile açarken ayrıca aracı çalıştırmak için de parmak iziniz gerekecek. Farklı kullanıcılar için bu servis devre dışı bırakabilecek veya farklı parmak izleri de tanınabilecek. Gelişmelere bağlı olarak da sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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