Samsung, telefonlarında reklam mı gösterecek?

Samsung Ağustos ayındaki Galaxy Unpacked etkinliği için artık günleri sayıyor. Etkinlikte tanıtacağı Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20+ ve katlanabilir telefon Galaxy Fold 2 için artık çalışmalarını bitirme aşamasına gelen Samsung, etkinlikte yazılıma da ağırlık verecek gibi. Bu anlamda Samsung'un yeni One UI 2.5 arayüzünün de etkinlikte görücüye çıkartılması beklentiler arasında. One UI 2.5 yüklü bir Samsung telefondan geldiği iddia edilen bir görsel, Samsung kullanıcılarına 'yeni arayüz hiç gelmese de olur' dedirtecek cinsten.

SAMSUNG ONE UI 2.5 ARAYÜZÜ İLE REKLAMLAR MI GELİYOR?

Gelen görsele baktığımızda, arayüz hakkında herhangi bir detay göremiyoruz. Fakat ekranın tam ortasında bizi bir reklam karşılıyor. Bu reklam, Samsung'un yeni arayüzünde tıpkı Xiaomi gibi reklamlar çıkartacağını bizlere gösteriyor. Hatırlarsanız Xiaomi de akıllı telefonlarının bazı sistem uygulamalarında reklam yayınlıyor. Kullanıcıların tepkisi ile bu kararında bazı değişiklikler yapan Xiaomi, yine de kullanıcılarına reklam göstermeye devam ediyor. Ancak iddialara göre Samsung Xiaomi'nin izinden gidiyormuş gibi görünse de reklamlarını başka bir alanda gösterecek.