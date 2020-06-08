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Samsung, telefonlarında reklam mı gösterecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 18:09 | Son Güncelleme

Samsung One UI 2.5 arayüzünden yeni bir görsel geldi. One UI 2.5'dan geldiği iddia edilen görsele bakılırsa, Samsung kullanıcıları One UI 2.5 arayüzüne geçtiğinde tıpkı Xiaomi telefonlarda olduğu gibi reklamlarla karşılaşabilir.

Samsung, telefonlarında reklam mı gösterecek?

Samsung Ağustos ayındaki Galaxy Unpacked etkinliği için artık günleri sayıyor. Etkinlikte tanıtacağı Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20+ ve katlanabilir telefon Galaxy Fold 2 için artık çalışmalarını bitirme aşamasına gelen Samsung, etkinlikte yazılıma da ağırlık verecek gibi. Bu anlamda Samsung'un yeni One UI 2.5 arayüzünün de etkinlikte görücüye çıkartılması beklentiler arasında. One UI 2.5 yüklü bir Samsung telefondan geldiği iddia edilen bir görsel, Samsung kullanıcılarına 'yeni arayüz hiç gelmese de olur' dedirtecek cinsten.

SAMSUNG ONE UI 2.5 ARAYÜZÜ İLE REKLAMLAR MI GELİYOR?

Gelen görsele baktığımızda, arayüz hakkında herhangi bir detay göremiyoruz. Fakat ekranın tam ortasında bizi bir reklam karşılıyor. Bu reklam, Samsung'un yeni arayüzünde tıpkı Xiaomi gibi reklamlar çıkartacağını bizlere gösteriyor. Hatırlarsanız Xiaomi de akıllı telefonlarının bazı sistem uygulamalarında reklam yayınlıyor. Kullanıcıların tepkisi ile bu kararında bazı değişiklikler yapan Xiaomi, yine de kullanıcılarına reklam göstermeye devam ediyor. Ancak iddialara göre Samsung Xiaomi'nin izinden gidiyormuş gibi görünse de reklamlarını başka bir alanda gösterecek.

Samsung One UI 2.5 reklam

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

İddialar, Samsung'un arayüz içi reklamlarını şimdilik kilit ekranında göstereceği yönünde. Hem de reklamlar daha düşük seviye cihazları kapsıyor olabilir deniyor. Yani, üst seviye Samsung modelleri bu durumdan etkilenmeyebilir. Ayrıca Xiaomi'nin çeşitli yazılımlarında reklama yer vermemesi gibi Samsung da her bölgedeki telefonunda reklam çıkartmayabilir. Merakları kesin olarak dindirmek için Ağustos ayındaki etkinliği beklemek şart. Ancak henüz iddia olduğu dile getirilerek yayınlanan görsel bile kullanıcıların tepkisini çekmeyi başardı.

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