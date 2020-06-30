Samsung’un Galaxy S20 Plus renklendi

Mavi, kırmızı ve beyaz olan bu renk seçenekleri Güney Kore’nin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de satışa sunulacak.

TÜRKİYE'YE GELECEKLER Mİ?

Teknik özellik ve tasarım açısından standart modelden hiç bir farklı bulunmayan bu modellerin önümüzdeki günlerde Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor. Türkiye için maalesef ki bu renk seçeneklerinin gelmeyeceği ön görülüyor.

Son dönemde Çinli üreticilerin yanı sıra Apple bile renkli renkli modeller üretmeye başlamıştı. Siyah ve beyaz renk seçeneklerinin artık sıradanlaştığı bugünlerde böyle herkesin tarzını ortaya koyabileceği renklerin satışa sunulması oldukça sevindirici.

GALAXY S20 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• 6.7 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 525 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran

• Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti / Exynos 990

• Adreno 650 GPU / Mali-G77 MP11 GPU

• 8 GB RAM / 12 GB RAM

• 128 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)

• 12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera + 3D ToF Sensörü

• 10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera

• Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

• Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği

• Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)

• 4.500 mAh kapasiteli batarya

• Boyutlar: 161.9 x 73.7 x 7.8 mm

• Ağırlık: 186 gram

HUAWEI FreeBuds 3 ödülleri kaptı

