Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğini 56 milyon kişi izledi

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics’in yeni güçlü cihazlarını tanıtmak amacıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğine olan ilgi, dünya genelinde izlenme rakamlarına da yansıdı.

SAMSUNG ETKİNLİĞİNİ 56 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Güney Kore’den canlı olarak yayınlanan etkinlik, Samsung’un kendi dijital kanallarının yanı sıra birçok medya kuruluşu, operatör, mağaza ve iş ortaklarının dijital kanallarında da izleyici ile buluştu ve dünya genelinde toplam 56 milyon izleyiciye ulaştı.

Etkinlikte beş cihaz tanıtılmıştı. Bunlar; Note serisinin en güçlü yeni üyeleri Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra; Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live kulaklık ve yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold 2.

İŞTE YENİ GALAXY'LERİN TÜRKİYE FİYATLARI

Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ön siparişlerle Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch 3 ise doğrudan satışa sunuluyor. Galaxy Note 20 Ultra 12,999 TL'den, Galaxy Note 20 ise 9,299 TL'den satışta bulunuyor.

Ayrıca Samsung Galaxy Note20 Ultra ön siparişi veren tüketiciler, tercihlerine göre kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda Samsung Galaxy Buds Live Kablosuz Kulaklık hediyesinin sahibi olacak ya da bunun yerine dilerlerse kendilerine 1,000 TL hediye çeki verilecek. Galaxy Note20 Ultra ürünlerinin 17 Ağustos 2020 tarihinden sonra Galaxy Note20 ürünlerinin ise 24 Ağustos 2020 tarihinden sonra gönderilmesi planlanıyor.