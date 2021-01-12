Samsung'un gösterdiği gizemli cihaz Galaxy Note 21 Ultra mı?

Samsung şu sıralar Galaxy S21 ailesini tanıtacağı öngörülen Galaxy Unpacked 2021 etkinliği için hazırlıklarını sürdürüyor. Hatta firma Galaxy Unpacked 2021 etkinliğine yönelik yeni bir video daha yayınladı. Bunun üzerine Samsung'un yayınladığı bir başka video daha görüldü. Fakat bu video, Galaxy S21'e değil, başka bir Samsung akıllı telefonuna yönelik ipucu barındırıyor iddiası ile gündeme geldi; Galaxy Note 21 Ultra'ya.

VİDEO GALAXY NOTE 21 ULTRA İHTİMALİNİ DOĞURDU

Galaxy Note 21 Ultra'yı gösterdiği iddia edilen video, aslında 2017'de duyurulan Galaxy Upcycling programına ilişkin yeni bilgiler içeriyor. Fakat videoyu izleyenlerin dikkatini programın detaylarından çok, tam ekran tasarımına sahip bir akıllı telefon çekiyor. Selfie kamerasının ekranında bulunmadığı telefonun ise iddialara göre Samsung Galaxy Note 21 Ultra'ya ait olma olasılığı oldukça yüksek.

BEKLENTİLER ARTTI

Galaxy Note 21 Ultra'nın ekran altı kamera teknolojisiyle geleceğine yönelik birçok söylenti mevcuttu. Videodaki gizemli akıllı telefonun da böyle bir teknolojiye sahip olduğunun görülmesi Galaxy Note 21 Ultra hakkında beklentileri artırmış durumda. Son olarak Samsung'un söz konusu cihaz için 'Galaxy Note 21 Ultra' adını kullanmadığını belirtelim. Yani bu telefon konsept bir cihazdan ibaret de olabilir.

