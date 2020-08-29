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Samsung’un uygun fiyatlı yeni modelinin özellikleri ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2020 11:25 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz çeyrekte uzun bir süre sonra ilk kez akıllı telefon pazarındaki liderlik koltuğunu Huawei’ye kaptıran Samsung farklı tedbirler almaya başladı.

Samsung’un uygun fiyatlı yeni modelinin özellikleri ortaya çıktı

Çinli üreticinin öncelik verdiği unsur ise uygun fiyat etiketine sahip modeller olacak. Genel itibariyle baktığımızda özellikle Asya pazarında Samsung ürünleri Xiaomi, Oppo ve Vivo kadar çok tutmuyor. Çünkü daha pahalılar.

İşte bu dezavantajdan kurtulmak isteyen Samsung düşük fiyatlı modellerinin sayısını arttırmak istiyor. Nitekim önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak olan A12 de bunlardan birisi.

SAMSUNG GALAXY A12'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Samsung’un uygun fiyatlı A12 modeline dair ilk detaylar geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Sızdırılan detaylara göre A12, 32GB ve 64GB’lık iki farklı depolama seçeneğiyle gelecek. A11 modelinde olduğu gibi A12 modelinde de üçlü bir ana kamera modülünün kullanılacağı düşünülüyor. Elbette A12’nin kamerası, A11 kamerasına göre çok daha yetenekli olacak.

PLS TFT ekran ile gelmesi beklenen telefonda yine fiziksel bir parmak izi okuyucusu kullanılacak. Zaten söz konusu TFT bir ekran olduğunda başka bir alternatif bulunmuyor.

Tasarım açısından A11 ile hemen hemen aynı çizgide yer alacak olan Galaxy A12’nin fiyat konusunda da teknoloji severleri üzmeyeceği söyleniyor. Hatırlanacağı üzere A11, 130 dolar gibi bir etikete sahipti. Muhtemelen Galaxy A12 de üç aşağı beş yukarı aynı fiyat etiketine sahip olacaktır.

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