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Samsung’un yeni akıllı saatlerinde Google Asistan olacak

06.08.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Wear OS’yi özelleştirmesine izin veren Google ile bir tür özel anlaşma yapmış olsa da, Samsung’un kendi Bixby'si de saatlerde yer alacak.

Samsung’un yeni akıllı saatlerinde Google Asistan olacak

Tizen saatlerinde alt düğmeye uzun basılarak Bixby etkinleştirilebilecek. Saatlerde Asistan, kurma koluna uzun süre basılarak etkinleştirilebilecek. Samsung Galaxy Watch 4 için her iki asistan da sesle etkinleştirilebilir. Düğmeyle etkinleştirme işi daha karmaşık göründüğünden en iyisi ses sistemini kullanmak olacaktır.

GOOGLE ASİSTAN YA DA BIXBY TERCİHİ

Kullanıcılar asistanlardan hangisinin aktif olduğunu seçebilecek. Yani aynı saatten, isterseniz Google Asistan’ı isterseniz Bixby’i kullanabilirsiniz. Bu durum Google ve Samsung’un özel anlaşması sonucu doğuyor. Ancak bu durum Wear OS’de üçüncü taraf asistanların çalışmasına izin verilebileceği anlamına gelebilir.

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En son Wear OS telefon uygulamasında yapılan araştırmalar sonucunda konu ile alakalı bazı referanslar bulunduğu açıklandı. Bu nedenle bu tarz uygulamaların gerçekten Bixby’nin ötesine geçebileceğini söylemek yanlış olmaz. Samsung Galaxy Watch 4 için çok uzun süre beklememiz gerekmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Google Samsung
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