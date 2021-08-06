Samsung’un yeni akıllı saatlerinde Google Asistan olacak

Tizen saatlerinde alt düğmeye uzun basılarak Bixby etkinleştirilebilecek. Saatlerde Asistan, kurma koluna uzun süre basılarak etkinleştirilebilecek. Samsung Galaxy Watch 4 için her iki asistan da sesle etkinleştirilebilir. Düğmeyle etkinleştirme işi daha karmaşık göründüğünden en iyisi ses sistemini kullanmak olacaktır.

GOOGLE ASİSTAN YA DA BIXBY TERCİHİ

Kullanıcılar asistanlardan hangisinin aktif olduğunu seçebilecek. Yani aynı saatten, isterseniz Google Asistan’ı isterseniz Bixby’i kullanabilirsiniz. Bu durum Google ve Samsung’un özel anlaşması sonucu doğuyor. Ancak bu durum Wear OS’de üçüncü taraf asistanların çalışmasına izin verilebileceği anlamına gelebilir.

En son Wear OS telefon uygulamasında yapılan araştırmalar sonucunda konu ile alakalı bazı referanslar bulunduğu açıklandı. Bu nedenle bu tarz uygulamaların gerçekten Bixby’nin ötesine geçebileceğini söylemek yanlış olmaz. Samsung Galaxy Watch 4 için çok uzun süre beklememiz gerekmeyecek.

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