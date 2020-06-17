Samsung vazgeçti: Samsung Galaxy M41 yerine Samsung Galaxy M51 gelebilir!

Samsung Galaxy M41 geçtiğimiz günlerde gündemi epeyce meşgul etti. Telefonun gündemde bu kadar yer tutmasının nedeni ise ne telefonun özellikleri ne de fiyatıydı. Bunun nedeni, Galaxy M41'in başka bir firmanın ekranını kullanan ilk Samsung telefonu olacağı iddialarıydı. Bu anlamda Samsung'un TCL ile OLED ekran için anlaştığı bile söylendi. Fakat son gelen haberlere göre Samsung, Galaxy M41'i bıraktı.

SAMSUNG GALAXY M41 ŞİMDİLİK YOK

Güney Kore kaynaklı iddialara göre Samsung, Samsung Galaxy M41'in üretiminden vazgeçti. Hatta firmanın bunun için çalışmalarını bile durdurduğu belirtiliyor. Samsung'un yeni hedefi ise söylenilenlere bakılırsa, tasarımı Galaxy A51 benzeyecek olan Galaxy M51'i bir an önce üretmek olacak. Peki ekran konusundaki karar değişecek mi?

SAMSUNG KENDİNE DÖNDÜ

İddialara göre Samsung üçüncül firmalardan ekran almaktan da vazgeçti. Böylece Samsung kendi ekranlarını kullanmaya devam edecek. En azından bunun önümüzdeki yıla kadar böyle devam edeceği belirtiliyor. Galaxy M51'in ise birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.

