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Samsung yanlışlıkla Galaxy S21 FE'yi sızdırdı

10.08.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S21 FE'nin Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile birlikte tanıtılacağı söyleniyordu. Ancak telefonun çip sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle gecikeceği öne sürüldü. Şimdi ise Instagram'dan bir paylaşım yapan Samsung, yanlışlıkla kendi cihazını sızdırmış gibi görünüyor.

Samsung yanlışlıkla Galaxy S21 FE'yi sızdırdı

Samsung Galaxy S21 FE'nin adı uzun bir süredir gündemde. Ancak akıllı telefonun çıkışı henüz gerçekleşmiş değil. Gelen iddiaların arasında Galaxy S21 FE'nin yarınki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile birlikte sahne alacağı bilgisi vardı. Ancak telefonun çip sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle gecikeceği söylenmeye başladı. Şu an Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün Galaxy S21 FE olmadan tanıtılacağı konuşulmakta. Ancak Samsung'un yaptığı bir Instagram paylaşımı, tüm dikkatleri üzerine çekti.

SAMSUNG KENDİ SIZINTISINI YAPTI

Samsung'un resmi Instagram profilinde yayınlanan yeni bir görselde, Galaxy S21 ailesinin tasarımına sahip bir telefon görülüyor. Ancak mor renkli bu telefonun kamera çıkıntısı ve arkası aynı renge sahip.

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 veya Galaxy S21+'ta ise böyle bir renk uyumluluğu söz konusu değil. Yani söz konusu telefon, Galaxy S21 veya Galaxy S21+ olamaz. Bu da telefonun Galaxy S21 FE olma ihtimalini doğuruyor. Çünkü telefonun tasarımı önceki sızıntılardaki render'lara benziyor.

Anlaşılan o ki Samsung yanlışlıkla kendi sızıntısını yapmış.

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Görünüşe göre Samsung'un sosyal medya ekibi bu paylaşımı hazırlarken yeterince dikkatli davranmamış ve Galaxy S21'in görüntüsünü kullanmak yerine Galaxy S21 FE'nin görüntüsünü kullanmış.

ARTIK YERİNDE YELLER ESİYOR

Samsung, çok geçmeden Instagram'daki gönderisini yayından kaldırdı. Gönderinin yerinde şu an yeller esiyor. Bu da söz konusu telefonun Galaxy S21 FE olduğuna yönelik iddiaları güçlendiriyor.

SAMSUNG GALAXY S21 FE'NİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 FE'nin Full HD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç Super AMOLED Infinity-O ekrana sahip olduğu söyleniyor. Telefonun Snapdragon 888 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı ile donatılacağı öne sürülüyor. 25W'a kadar hızlı şarjı destekleyeceği söylenen cihaz, 4.500 mAh pil ile gelebilir.

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Bakalım Samsung Galaxy S21 FE'yi ne zaman tanıtacak?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Instagram
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