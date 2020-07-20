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Samsung yeni M modeli için geri sayıma geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2020 12:24 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının lider ismi Samsung orta segmentteki modellerine bir yenisini daha ekliyor. Samsung hali hazırda ülkemizde de hayli popüler olan Galaxy M31’in halefini satışa sunmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy M31s ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak.

Samsung yeni M modeli için geri sayıma geçti

Hatırlanacağı üzere Galaxy M30, 6000 mAh’lık devasa bataryasıyla dikkat çeken bir modeldi. Nitekim Samsung M31s’te de 6000 mAh’lık bataryayı aynen korumuş.

SAMSUNG GALAXY M31S ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 9611 yonga setinden güç alacak olan M31s sistemini 6GB RAM ile destekleyecek. 64GB’lık dahili depolama alanıyla gelen telefon kutudan ilk çıktığında One UI 2.1 destekli Android 10 ile çalışacak. Az önce de belirttiğimiz üzere 6000 mAh’lık bataya ile gelecek olan telefonda 15W hızlı şarj teknolojisi de yer alacak.

Telefonun arka kısmında 64MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 5MP makro kamera ve 5MP derinlik kamerası bulunacak. Telefonun ön kamerası ise 12MP olacak.

MUHTEMEL GALAXY M31S FİYATI

Delikli ekran tasarımıyla gelecek olan Galaxy M31s’in fiyatı da belli oldu. Samsung bu telefonu Hindistan’da 270 dolardan satışa sunacak. Muhtemelen önümüzdeki günlerde M31s Avrupa pazarı ile birlikte Türkiye’de de boy gösterecektir. Telefonun fiyatını şimdiden kestirmek güç lakin 3000 TL ile 3500 TL arası bir fiyat bizleri şaşırtmayacaktır.

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