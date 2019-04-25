HABER

Samsunluların yüzde 54,4’ü memleketinde yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:31 | Son Güncelleme

TÜİK Samsun Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, Samsunluların yüzde 54,4’ünün memleketinde yaşadığını söyledi.“25 Nisan İstatistik Günü” dolayısıyla Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü tarafından “Hayata İstatistiksel Bakış” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Samsunluların yüzde 54,4’ü memleketinde yaşıyor

TÜİK Samsun Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, Samsunluların yüzde 54,4’ünün memleketinde yaşadığını söyledi.
“25 Nisan İstatistik Günü” dolayısıyla Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü tarafından “Hayata İstatistiksel Bakış” adlı etkinlik gerçekleştirildi. Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Fevzi Köksal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat konuşmacı olarak katıldı.
Programın açılışında konuşan İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yüksel Terzi, geçen haftalarda aldıkları akreditasyon belgesi hatırlatarak gururlu olduklarını ifade etti.
Samsun’la ilgili istatistiki veriler paylaştı
Daha sonra konuşan TÜİK Samsun Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu da Samsun ile ilgili 2018 yılına ait istatistiki veriler paylaştı. Samsun’da yabancı uyruklu nüfus hariç 1 milyon 306 bin 536 kişinin yaşadığını ifade eden Çapoğlu, Türkiye’de Samsun nüfusuna kayıtlı 1 milyon 959 bin 890 kişinin bulunduğunu, sonuç olarak Samsunluların yüzde 54,4’ünün memleketinde yaşadığını ifade etti.

“İstatistik bilimi hayatın her alanında var”
Daha sonra söz alan Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat ise İstatistik biliminin hayatın her alanında var olduğunu vurguladı. İstatistik Bölümünü isteyerek tercih etmediğini, fakat zamanla benimsediğini anlatan Murat, “Şunu gururla söyleyebilirim ki, İstatistik Bilimi bütün bölümlerin içinde vardır. Onu çıkardığınız zaman değerlendirmek, ölçmek hatta adım atmak bile mümkün değildir” diye konuştu.

“Değişen dünyada çeşitli alanlar ortaya çıkıyor”
Son olarak söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise, “Veri Bilimi”nin gelişimi ile ilgili bilgiler verdi. Anlatımını görsel sunumla destekleyen Cengiz, sürekli değişen ve gelişen dünyada çeşitli alanların ortaya çıktığından söz ederek, “Dünya değişiyor ve değişen dünyada başka alanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu ortaya çıkan alanlardan biri de veri bilimi. Bilgisayar teknolojisindeki inanılmaz gelişimin ortaya çıkardığı en önemli alanlardan biri bu. Çok ciddi çalışmalar anketler yapılıyor, 21. yüzyılın en önemli mesleği olarak veri bilimi çıkıyor. Bundan 30-40 yıl önce elimizdeki veriler küçüktü. Bugün ise veriler büyüdü ve karmaşık hale geldi. Bu kadar çok veri varken, bizim klasik istatistiksel yöntemlerimiz artık işe yaramıyor. Dolayısıyla bizim alternatif, yine istatistik biliminin içinde var olan yeni yaklaşımları bilmemiz gerekiyor ve bunu da bilgisayar teknolojisi ile birleştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Programa Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Samsunluların yüzde 54,4’ü memleketinde yaşıyor

Samsunluların yüzde 54,4’ü memleketinde yaşıyor

Samsunluların yüzde 54,4’ü memleketinde yaşıyor

Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!
Kahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacakKahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacak
AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 2 parmağı koptuAVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 2 parmağı koptu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.