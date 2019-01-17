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Samsunspor'un 30 yıllık acısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 18:51 | Son Güncelleme

Karadeniz ekibinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan için anma programı düzenlendi

Samsunspor kafilesinin 30 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, bin 555 öğrencinin yer aldığı programla anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitiren teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan için Samsun'da anma programı düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsunspor iş birliğiyle uygulamaya konulan "Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" projesi kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen anma programına, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Tahsin Kosif, Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Emin Kar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, taraftarlar ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Mehmet Akif Ersoy ve Gazipaşa İlkokulu ile Ticaret ve Sanayi, Gazi ve Kılıçarslan Ortaokullarından gelen bin 555 öğrenci, Samsunspor formaları ve bayrakları ile programda yer aldı. Alışveriş merkezinde "Hasretinle yandı gönlüm" şarkısı eşliğinde Samsunspor'un kaza yapmadan önceki takım kadrosunun bulunduğu büyük afiş açıldı. Programda "20 Ocak 1989 unutmadık, unutmayacağız" yazan afişler de yer aldı.

Kazada yaralanan ve bedensel engelli olan dönemin takım kaptanı Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Emin Kar, anma programında, 30 yıldır trafik kazasını unutmadığını söyleyerek, kazada hayatını kaybeden arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Kulüp başkan vekili Tahsin Kosif ise Samsunspor'un kentin ortak paydası olduğuna işaret ederek, takımın 30 yıl önce kötü günler geçirdiğini hatırlattı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunspor'un Samsun'un markası olduğunu ve herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

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20 Ocak Anma Emin Kar Samsunspor Tahsin Kosif trafik kazası

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