Samuray kılıçlı gaspçılar yakalandı

Yalova’da samuray kılıcı ile gasp yapan zanlılar yakalandı.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir şahsın cep telefonunu samuray kılıcı ile tehdit ederek gasp eden şahısların peşine düşen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evvela şahısların eşkâlini tespit etti. Narkotik ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonla adı tespit edilen S.K. (28) ve H.T.B. (28) ile suça sürüklendiği tespit edilen E.İ. (25) adlı zanlıların evlerine baskın yapıldı. Baskınlarda gaspta kullanılan samuray kılıcı, kar maskesi, skunk tabir edilen uyuşturucu madde ile gasp edilen telefon ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

