El işine merak duyuyor ama hangi hobinin senlik olduğunu anlayamıyorsan artık endişelenmene gerek yok. Amacın ister stres atmak, ister üretkenliğini artırmak, istersen de sadece keyifli vakit geçirmek olsun. Sana en iyi gelecek hobiyi tahmin ediyoruz!
28.03.2025 08:39
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Sana en uygun hobiyi öğrenmek için testi çözmeye başla!
Sana iyi gelecek el işi hobisi bu testin sonunda!
1/8
Boş zamanlarında yapmayı en çok sevdiğin şey ne?
Kitap okumak ve müzik dinlemek
Bir şeyler tasarlamak
Spor yapmak ve hareket etmek
İç sesimi dinleyip rahatlamak
2/8
Bir projeye başlarken önceliğin ne olur?
Kendimi geliştirmeme yardımcı olması
Yeni bir şeyler öğrenmemi sağlaması
Kolay tamamlanması
Meditatif ve rahatlatıcı olması
3/8
Ne tür bir ortamda çalışırken kendini daha iyi hissedersin?
Açık havada veya geniş alanlarda
Evde kendi rahat köşemde
Sessiz çalışmaya uygun ortamlarda
Atölye gibi yaratıcı alanlarda
4/8
Peki bunlardan hangisi sana daha cazip geliyor?
Ritmik tekrar eden hareketlerle rahatlamak
Doğrusu yanlışı olmayan her şekilde güzel sonuçlanan bir şeyler yapmak
Ellerimle bir şeyler şekillendirmek
Renkleri ve desenleri bir araya getirmek
5/8
Bir hobiye başladıktan sonra nasıl ilerlemek istersin?
Özgün bir şeyler ortaya koyarak
Kuralları takip ederek
Deneyip yanılarak
Adım adım gelişerek
6/8
Hobi malzemelerin nasıl olmalı?
Temel birkaç şeyle uygulanabilecek olmalı ama istersem çeşitlilik de sunmalı.
Renk renk, çeşit çeşit, boy boy bir sürü malzeme olabilir.
Yanımda taşımaya uygun olmalı.
Doğal ve dokunması güzel malzemeler olmalı.
7/8
Hobinin sana en çok ne katmasını istersin?
Yeni bir beceri geliştirmek
Günlük hayattan kaçmak
Odaklanmak ve sabretmek
Kendimi sanatsal olarak ifade etmek
8/8
Peki işin sonunda nasıl bir ürün ortaya çıksın istersin?
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