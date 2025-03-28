Sana iyi gelecek el işi hobisi bu testin sonunda!

1/8 Boş zamanlarında yapmayı en çok sevdiğin şey ne? Kitap okumak ve müzik dinlemek Bir şeyler tasarlamak Spor yapmak ve hareket etmek İç sesimi dinleyip rahatlamak

2/8 Bir projeye başlarken önceliğin ne olur? Kendimi geliştirmeme yardımcı olması Yeni bir şeyler öğrenmemi sağlaması Kolay tamamlanması Meditatif ve rahatlatıcı olması

3/8 Ne tür bir ortamda çalışırken kendini daha iyi hissedersin? Açık havada veya geniş alanlarda Evde kendi rahat köşemde Sessiz çalışmaya uygun ortamlarda Atölye gibi yaratıcı alanlarda

4/8 Peki bunlardan hangisi sana daha cazip geliyor? Ritmik tekrar eden hareketlerle rahatlamak Doğrusu yanlışı olmayan her şekilde güzel sonuçlanan bir şeyler yapmak Ellerimle bir şeyler şekillendirmek Renkleri ve desenleri bir araya getirmek

5/8 Bir hobiye başladıktan sonra nasıl ilerlemek istersin? Özgün bir şeyler ortaya koyarak Kuralları takip ederek Deneyip yanılarak Adım adım gelişerek

6/8 Hobi malzemelerin nasıl olmalı? Temel birkaç şeyle uygulanabilecek olmalı ama istersem çeşitlilik de sunmalı. Renk renk, çeşit çeşit, boy boy bir sürü malzeme olabilir. Yanımda taşımaya uygun olmalı. Doğal ve dokunması güzel malzemeler olmalı.

7/8 Hobinin sana en çok ne katmasını istersin? Yeni bir beceri geliştirmek Günlük hayattan kaçmak Odaklanmak ve sabretmek Kendimi sanatsal olarak ifade etmek