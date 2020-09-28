'Sana kucak dansı yapacağız' diye odaya çağırıp vahşice öldürdüler

Portekiz'in Tavira kentinde yaşayan 19 yaşındaki Maria Malveiro ve 23 yaşındaki hemşire Mariana Fonseca isimli eşcinsel çift kandırdıkları otel görevlisini vahşice öldürdü.

"Kucak dansı yapacağız" diyerek baştan çıkardıkları 21 yaşındaki Diogo Goncalves isimli otel görevlisi, çiftin hain tuzağına düştü.

Genç kadınlar, görevliyi sandalyeye bağladıktan boğazını keserek öldürdü. Daha sonra parçaladıkları Diogo'nun cesedini çöp poşetlerine koyup üç gün arabalarında tuttuktan sonra denize attı

Sevgililer, Diogo'nun kestikleri parmaklarını kullanıp cep telefonuna giriş yapıp banka hesabından yaklaşık 80,000 dolar çaldı. Çift, Diogo'nun öldüğü anlaşılmaması için de üç gün boyunca Facebook hesabından paylaşım yaptı.

Portekiz gazetesi Jornal de Noticias, Mariana'nın Diogo'nun kendisine kucak dansı yaptırma fantezisini olduğunu bildiği için Diogo'yu evine davet edip sevgilisi ile öldürdüğünü yazdı.

Çiftin deniz atmaya çalıştığı ceset parçalarını kayalıklarda fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis yaptığı araştırma sonrasında telefonun en son çiftin evinde olduğu bilgisine ulaşınca çifti sorguya aldı.

Çift cinayeti kabul etti ve Amerika dizisi Dexter 'dan etkilendiklerini söyledi.

Tutuklanan eşcinsel çiftin yargılanmasına devam ediliyor.

