Sana zindelik verecek 3 detoks suyu tarifi

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme trendlerini takip ediyorsanız mutlaka detoks programlarına da denk gelmişsinizdir. Kilo vermekten sindirimi hızlandırmaya, enerji kazanmaktan cildi arındırmaya kadar pek çok farklı fayda sağlayan detoks suyu tarifleriyle kişinin kendini çok daha iyi hissetmesi mümkün olabiliyor. Üstelik içeriklerinde yalnızca meyve ve sebzeler bulunduğu için oldukça sağlıklı olduğundan da bahsedilebilir.

Bu birbirinden yararlı detoks sularını dışarıdan satın almak zorunda da değilsiniz. Örneğin enerjinizin azaldığını hissettiğiniz ve yoğun bir güne başlayacağınız bir anda evde kendi detoks suyunuzu hazırlayarak adeta enerji yüklemesi yapabilirsiniz. Sizin için zindelik veren 3 detoks suyu tarifi hazırladık.

1. Turuncu Enerji Detoks Suyu

Detoks sularının içeriği kadar ne zaman içildiği de etkisini artırmak adına çok önemli. Güne yüksek bir enerjiyle başlamak için turuncu rengiyle gönülleri fetheden detoks suyunu deneyebilirsiniz. Lezzeti adeta damak çatlatan bu tarif, hastalıklardan korunmak için de oldukça etkili.

Malzemeler:

Havuç

Greyfurt

Zerdeçal / zencefil

Portakal (tercihen)

Yapılışı:

Tüm meyveleri güzelce yıkayın. Havuç, greyfurt, portakal ve zencefilin kabuklarını soyun. Her birini 4 parçaya bölüp blender'a atın. Tüm malzemeleri bu şekilde blenderdan geçirip hiç vakit kaybetmeden tüketin. Afiyet olsun.

Ancak detoks suyunun içinde greyfurt kullanmadan önce greyfurt tüketmenizle alakalı sağlıkla ilgili bir engel olup olmadığını doktorunuza danışmanızda yarar var.

2. Kırmızı Lahanalı Detoks Suyu

Özellikle mevsim geçişleri enerjiye en çok ihtiyaç duyulan zamanlardan bir tanesi. Yeni havalara alışmak kişide bir süre halsizlik ve yorgunluk yaratabiliyor. Hastalıklara da çok açık olduğumuz bu dönemde zindelik veren detoks sularını tercih etmek harika bir yöntem. Bunlardan bir tanesi de kırmızı lahanalı detoks suyu.

Malzemeler:

Yarım su bardağı doğranmış kırmızı lahana

1 portakal

Yarım limon

1 su bardağı su

Yapılışı:

İlk olarak kırmızı lahanayı doğrayın. Portakal ve limonun suyunu sıkıp blender'a hepsini ekleyin. Üzerine biraz su ilave edip iyice karışana kadar blender'dan geçirin. Ardından süzüp tüketin. Afiyet olsun.

3. Canlandıran Fresh Detoks Suyu

Havaların ısınmaya başladığı dönemlerde herkes hem canlandırıcı hem de ferahlatıcı içeceklere ihtiyaç duyar. Tam olarak bu ihtiyacı karşılayan ve bonus olarak zindelik veren salatalık ve naneli bu detoks suyunu, keyifle tüketebilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet salatalık

10 adet nane yaprağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Kaya tuzu (tercihen)

1 bardak su

Yapılışı:

Öncelikle 1 salatalığı küçük küçük doğrayın. Sonrasında 1 bardak suyun içine nane yapraklarını ekleyip salatalıkları da ilave edin. Bu şekilde bir süre beklettikten sonra karışımı süzün ve içine 2 yemek kaşığı kadar limon suyu ilave edin. Tercihe göre kaya tuzu da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.









