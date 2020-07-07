HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sanal bahis çetesine operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

Sanal bahis çetesine operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon yaptı.

Sanal bahis çetesine operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon yaptı. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.J. isimli bir şüphelinin liderliğini yaptığı ve İstanbul'un 12 ilçesinde faaliyet gösteren bir çeteyi belirledi. İnternet üzerinden bahis oynatan çete üyelerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan siber polisi, 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere saat 05.00 sıralarında eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların cevap ettiği öğrenildi. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 35 cep telefonu, 75 sim kart, 11 bilgisayar, 18 banka kartı, çok sayıda dijital malzeme, hassas terazi, 20 gram metamfetamin, para sayma makinesi ve 320 bin lira ele geçirildi.

DAHA ÖNCE BELİRLENEN ADRESLERE AYNI ANDA GİRİLDİ

Operasyon kapsamında polis ekipleri Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2084'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmandaki bir daireye baskın yaptı. Adrese giren polisler, yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon yapılan bir diğer adres ise Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde bir adres oldu. Burada yapılan operasyonda da 1 kişi gözaltına alınırken, özel harekât polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
TÜBİTAK Onaylı ‘Bebekler Nereden Gelir?’ Çocuk Kitabına Sansür! TÜBİTAK Onaylı ‘Bebekler Nereden Gelir?’ Çocuk Kitabına Sansür!
65 yaş üstü seyahat izni çıktı mı?65 yaş üstü seyahat izni çıktı mı?

En Çok Okunan Haberler

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Çekiliş sonuçları belli oldu: İşte kazandıran rakamlar

Çekiliş sonuçları belli oldu: İşte kazandıran rakamlar

Diğer Haberler
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen genç kız ifadesini değiştirdi

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

Uzmanlardan kritik uyarı! Terden ıslanan maskeleri sakın kullanmayın

Uzmanlardan kritik uyarı! O maskeleri sakın kullanmayın

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Dikkat çeken mesaj

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Dikkat çeken mesaj

Rıfat Ilgaz ölüm yıl dönümünde bir kez daha anılıyor! Rıfat Ilgaz kimdir?

Rıfat Ilgaz ölüm yıl dönümünde anılıyor! Rıfat Ilgaz kimdir?

TÜBİTAK’ın ‘Bebekler Nereden Gelir?’ Kitabı “Muzır” Bulundu

TÜBİTAK Onaylı ‘Bebekler Nereden Gelir?’ Çocuk Kitabına Sansür!

İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi! 49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi

49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.