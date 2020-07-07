Sanal bahis çetesine operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon yaptı. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.J. isimli bir şüphelinin liderliğini yaptığı ve İstanbul'un 12 ilçesinde faaliyet gösteren bir çeteyi belirledi. İnternet üzerinden bahis oynatan çete üyelerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan siber polisi, 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere saat 05.00 sıralarında eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların cevap ettiği öğrenildi. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 35 cep telefonu, 75 sim kart, 11 bilgisayar, 18 banka kartı, çok sayıda dijital malzeme, hassas terazi, 20 gram metamfetamin, para sayma makinesi ve 320 bin lira ele geçirildi.