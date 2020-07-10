Sanat dünyasında Dallas’ı aratmayacak akrabalıklar!

Yer aldıkları projeler ile başarılarını ispat eden sanat dünyasının yıldız isimleri özel hayatlarındaki bilinmeyenler ile magazin gündemini meşgul ediyor. Adını sıklıkla duyduğunuz popüler isimlerin en az kendileri kadar ünlü akrabaları sizleri çok şaşırtacak. İşte ünlülerin bilinmeyen akrabalık ilişkileri…

AYŞE ERBULAK-DAĞHAN KÜLEGEÇ-SEVİNÇ ERBULAK

Kanal D’de ekrana gelen Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle popülerliğini arttıran oyuncu Dağhan Külegeç, yazar ve gazeteci Ayşe Erbulak’ın oğludur. Güneş, Günaydın ve Sabah gazetelerinde yazar olarak görev alan Ayşe Erbulak aynı zamanda oğlu gibi oyunculuk da yapıyor. Ayşe Erbulak ilk oyunculuk deneyimini 1987 yılında Seçimler oyununda babası Altan Erbulak ile yaşadı.

Ayşe Erbulak aynı zamanda oyuncu Sevinç Erbulak’ın ablasıdır. Erkenci Kuş dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç’in teyzesidir.

ALİ ŞEN- ŞENER ŞEN

Yeşilçam’ın başarılı aktörlerinden Ali Şen’in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen, Türk sinema tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilir. Sayısız film ve dizide rol alan Şener Şen için çoğunlukla “yaşayan efsane” ifadesi kullanılır.