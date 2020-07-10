Sanat dünyasında Dallas’ı aratmayacak akrabalıklar!

Yer aldıkları projeler ile başarılarını ispat eden sanat dünyasının yıldız isimleri özel hayatlarındaki bilinmeyenler ile magazin gündemini meşgul ediyor. Adını sıklıkla duyduğunuz popüler isimlerin en az kendileri kadar ünlü akrabaları sizleri çok şaşırtacak. İşte ünlülerin bilinmeyen akrabalık ilişkileri…
Kanal D’de ekrana gelen Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle popülerliğini arttıran oyuncu Dağhan Külegeç, yazar ve gazeteci Ayşe Erbulak’ın oğludur. Güneş, Günaydın ve Sabah gazetelerinde yazar olarak görev alan Ayşe Erbulak aynı zamanda oğlu gibi oyunculuk da yapıyor. Ayşe Erbulak ilk oyunculuk deneyimini 1987 yılında Seçimler oyununda babası Altan Erbulak ile yaşadı.
Ayşe Erbulak aynı zamanda oyuncu Sevinç Erbulak’ın ablasıdır. Erkenci Kuş dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç’in teyzesidir.
Yeşilçam’ın başarılı aktörlerinden Ali Şen’in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen, Türk sinema tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilir. Sayısız film ve dizide rol alan Şener Şen için çoğunlukla “yaşayan efsane” ifadesi kullanılır.
Çukur dizisinin Aliçosu Rıza Kocaoğlu kardeşi de kendisi gibi oyuncudur. Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinden Kerim’in kardeşi Deniz karakterini canlandıran Gözde Kocaoğlu abisinin izini adım adım takip ediyor
Güzel oyuncu Selen Seyven, Türk sinemasının adından sıklıkla söz ettiren yönetmenlerinden biri olan Ezel Akay’ın yeğenidir. Ezel Akay ile yeğeni Selen Sevyen henüz bir proje bir araya gelmedi.
Ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar’ın yeğeni olan Sarp Levendoğlu dizi ve filmlerin başarılı oyuncularındandır. Emret Komutanım dizisiyle gündeme gelen Sarp Levendoğlu kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay ile kısa süren bir evlilik yaşamıştır. Oyuncu şimdilerde Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın küçük kızları Derya Şensoy ile birliktedir.
Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, kendisi gibi oyuncu olan Derya Baykal ile 1988 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden Müjgan Ferhan ve Neriman Derya isimleri verdikleri iki kızları oldu. Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın küçük kızları Derya Şensoy’da anne ile babasının yolunu takip ederek oyunculuk mesleğini seçti. Derya Şensoy Doksanlar dizisindeki oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Naz ve Açelya Elmas kardeşler oyunculuk sektörüne damga vurmayı başaran isimlerden. Kardeş oldukları çoğu kişi tarafından bilinmeyen ikili rol aldıkları başarılı yapımlarda Elmas kardeşlerin gücünü gösteriyor.
Türk sinemasının efsane aktörlerden Kadir İnanır’ın yeğeni olan Soner Arıca kariyerine modellik yaparak başlamıştır. Modelliğin ardından şarkıcılığa merak saran Soner Arıca çok sayıda albüme imza atmıştır.
Türk sinemasının başarılı oyuncuları Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın oğlu olan Kerem Alışık aynı zamanda edebiyat dünyasının en önemli şairlerden Atilla İlhan’ın yeğenidir. Babası Sadri Alışık’a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Kerem Alışık, karizmatik ses tonu ve yıllara meydan okuyan yakışıklılığıyla oyucular arasında parmakla gösteriliyor.
Oyuncu Deniz Türkali’nin kızı olan Zeynep Casalini Türk pop müziğinin sevilen simalarından biri. Duvar şarkısıyla çıkış yakalayan Zeynep Casalin’i magazinden uzak tavrıyla da alkış topluyor.
Güzel oyuncu Fadik Sevin Atasoy babası Sönmez Atasoy sayesinde tiyatro sahnesinin tozunu erkenden yutanlardan biri. Başarılı oyunculuk performansıyla gönülleri fetheden Fadik Sevin Atasoy Beyaz Melek filmiyle akıllara kazınmıştır.
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Fatih-Harbiye dizisinde tanışarak hayatlarını birleştirme kararı aldı. Hande Yener ile yaşadığı aşk ile sanat camiasına hızlı bir giriş yapan Kadir Doğulu’nun abisi ise; moda programlarında jüri üyeliği yapan Kemal Doğulu. Güzel oyuncu Neslihan Atagül’de Kadir Doğulu’nun gelinidir.
Müzisyen Yurdaer Doğulu’nun oğulları olan Kenan ve Ozan kardeşler müzik dünyasının mihenk taşlarından. 2014 yılında Kenan Doğulu ile evlenen Beren Saat ise müzisyen Ozan Doğulu’nun yengesidir.
Başarılı şarkıcı Gülben Ergen 2004 yılında Yılmaz Erdoğan’ın abisi Mustafa Erdoğan ile evlendi. Bu evlilikten sonra Yılmaz Erdoğan’ın 2006 yılında Belçim Bilgin ile hayatını birleştirmesi üçlüyü akraba yaptı. Gülben Ergen ve Belçim Bilgin’in eltilikleri çiftlerin boşanması nedeniyle kısa sürdü.
Başarılı komedyen Cem Yılmaz’ın eniştesi de kendisi gibi komedyen Tolga Çevik’tir. Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Çevik ile evli olan Tolga Çevik ve Cem Yılmaz arasındaki “kayınço” esprileri havalarda uçuşmaya devam ediyor.
Türk sinemasının başarılı oyuncularından Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun kızları Zeynep İnanoğlu ile evli olan gazeteci Cüneyt Özdemir ailenin sevilen damadı.
Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit’in torunu Neslişah Alkoçlar, genç neslin başarılı oyuncularından Engin Altan Düzyatan ile evli. Engin Altan Düzyatan Türk sinemasının çocuk oyuncularından Gülşah Alkoçlar’ın damadı olurken Hülya Koçyiğit’in de torunu sayılır.
Sihirli Annem dizisindeki “Dudu” karakteriyle çocukların hafızasına kazınan oyuncu Nevra Serezli 2013 yılından kaybettiği meslektaşı Metin Serezli ile evliydi. Çiftin çocukları Metin Serezli’de anne ve babasının izinden giderek oyunculuk mesleğini devam ettiriyor.
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