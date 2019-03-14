Sanatçı Demet Akbağ'ın acı günü

Zafer Çika'nın hayatını kaybettiği haberini İtalya'da aldığını aktaran Terim, "Çok sevdiğim, çok iyi bir dostumdu. Hiç beklenen bir şey değil ama Allah'ın dediği oluyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun. Çok iyi bir dostu kaybetmenin acısını ben de tüm ailem de yaşıyoruz. Allah Demet'e de Ali'ye de sabır versin." dedi.

Cenaze törenine katılan Fatih Terim, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın bir aile dostlarını kaybettiklerini ifade etti.

Cami avlusuna yakınlarının desteğiyle gelen Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika burada taziyeleri kabul etti. Akbağ'ın bu sırada taziyeye katılanların yakasındaki eşinin fotoğrafını alarak öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Çika'nın eşi Demet Akbağ, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, teknik direktör Yılmaz Vural, sporcu Şahika Ercümen ile sanatçılar Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirel, Serhat Özcan, Şahan Gökbakar, Olgun Şimşek, Cezmi Baskın, Sermiyan Midyat, Yonca Evcimik gibi birçok ünlü isim katıldı.

Şahika Ercümen de Demet Akbağ ve tüm yakınlarına sabır dileyerek, "Tüm yakınları, herkes çok üzgün, herkesin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

- "Çeşme'de buluşacaktık, nasip değilmiş"

Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı "Tirbuşon" karakteriyle tanınan Serhat Özcan, çok üzgün olduğunu aktararak, "Zafer ile 25 senelik bir dostluğumuz vardı, söylenecek bir şey yok, çok üzgünüm başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz Vural da Çika'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, "Zafer Çika ile 2 gün önce Çeşme'de buluşacaktık hep beraber ama nasip değilmiş. Allah rahmet eylesin başımız sağ olsun." diye konuştu.

Bu arada, Zafer Çika'nın tabutunun üzerine isminin yer aldığı 35 numaralı Galatasaray forması ve atkısının konulduğu görüldü.

Kılınan cenaze namazının ve helallik alınmasının ardından Çika'nın tabutu omuzlara alınarak taşındı, bu sırada Demet Akbağ da tabuta dokunarak bir süre taşınmasına eşlik etti.

Çika'nın cenazesi defnedilmek üzere Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne götürüldü.

Cenaze törenine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin de çelenk gönderdiği görüldü.

