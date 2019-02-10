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Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:00 | Son Güncelleme

Sanatçı Hakan Yeşilyurt geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi

Sanatçı Hakan Yeşilyurt geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşilyurt’un ölümü sevenlerini yasa boğdu.
46 yaşındaki sanatçı Hakan Yeşilyurt, 1999 senesinde çıkardığı ‘Eftelya’ şarkısıyla adını duyurdu. ‘Acıya Gülmek’, ‘Sen Aşksın’, ‘Bize Kalan’, ‘Kömür Gözlerin’ gibi popüler şarkıların sahibi Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Sanatçının cenazesi pazartesi günü saat 13.00’te Antalya Kızılarık Cemevi’nden kaldırılacak.
Yeşilyurt’un sevenleri ve sanatçı arkadaşları, üzüntülerini sosyal medyadan da dile getirdi.

Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi

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