Sanatçı İpek Öztürk'ün 'Sakin isyanlar, derin değişimler' sergisi 16 Şubat'ta İzmir'de sanatseverlerle buluşacak

Mira Art Gallery, sanatın evrensel diliyle duyguları anlatan ve yaşatan sanatçıları İzmir'de bir araya getirme misyonunu sürdürüyor.

"Sakin İsyanlar, Derin Değişimler" isimli sergisinde sanatçı İpek Öztürk Savaş 16 Şubat – 1 Mart 2024 tarihleri arasında izleyicileriyle bir kez daha buluşuyor. 16 Şubat Cuma günü 18:00'de kapılarını açacak sergide; Sanat - Hayat çizgisinde tutarlılığı reddeden figürler farklı bir çıkış noktası arıyor. Sözcükler bazen tınısı, vurgusu bazen anlamı ile ya da bütünüyle insanları vurabiliyor.

Kelimelerle vurulduğu bir o kadar da yoğrulduğu bu dönüşüm/değişim sürecini eserlerine sakin bir yorumla aktarıyor. Sergi, sanatçının annelik, çalışan kadın, eş, evlat gibi kimlikleriyle yaşadığı deneyimleri ve toplumun dayattığı rolleri sorgulayan bir yolculuğa dönüşüyor. Özellikle kadın olma kimliğine ve kimliğin beraberinde getirdiği baskıya isyan niteliğinde olan bu sergi; cinsiyetlileştirmeye karşı sakin ama isyankar bir tavır içeriyor. Yapıtlarında fırça darbeleri kendini net bir şekilde gösterirken, farklı materyal kullanımları ile karışık teknik çalışmaları vurucu etkiler sunuyor.

İpek Öztürk Savaş'ın "Sakin İsyanlar, Derin Değişimler" adlı 6. Kişisel sergisi 1 Mart 2024 tarihine kadar Point Bornova AVM Mira Art Gallery de izlenebilir.

İPEK ÖZTÜRK SAVAŞ KİMDİR?

1987 yılında Kdz.Ereğli de doğdu. Orta öğrenimini Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2010 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite öğrenimi boyunca tasarım ağırlıklı çalışmalara önem verdi.

Hollanda Wageningen Üniversitesi'nde kentsel tasarım dersleri aldı. 2014 yılında Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Fakültesi'nde İşletme Yöneticiliği Yüksek Lisansını (MBA) tamamladı.

Resim hayatına 13 yaşındayken Karadenizli ressam Mehmet Ali Özbaşakçı'dan aldığı desen dersleriyle başladı. Yıllar içerisinde; İzmir Resim Heykel Müzesi ve çeşitli atölyelerden aldığı sanat dersleriyle resme olan merakını pekiştirdi.

Değerli Sanat Eğitimcisi Oğuz Demir'in teorik ve uygulamalı sanat derslerine katıldı. Sanatçı Ayten Güreşçi'den suluboya tekniğini öğrendi. Şu ana kadar beş kişisel sergi açmış ve otuzdan fazla karma ve yarışmalı sergiye katılmıştır. Hollanda Arnhem'de müzayedeli sergide resimleri yer almıştır. Resim çalışmalarına İzmir'deki atölyesinde devam etmektedir.

Kişisel Sergileri / İndividual Exhibition

2013- Balçova Kültür Evi - Balçova, İZMİR

2014- İzmir Ticaret Odası - Konak, İZMİR

2016- Çetin Emeç Sanat Galerisi - Konak, İZMİR

2017- Tetimati - Bayraklı, İZMİR

2019- Taksim Acıbadem Hastanesi Sanat Galerisi - Beyoğlu, İSTANBUL

Yurt Dışı Sergiler / İnternational Exhibition

2011- Arnhem Larenstein University / Hollanda Müzayedeli Sergi