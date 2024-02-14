KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Sanatçı İpek Öztürk'ün 'Sakin isyanlar, derin değişimler' sergisi 16 Şubat'ta İzmir'de sanatseverlerle buluşacak

    Sanatçı İpek Öztürk'ün 'Sakin isyanlar, derin değişimler' sergisi 16 Şubat'ta İzmir'de sanatseverlerle buluşacak

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    14.02.2024 10:03 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sanatçı İpek Öztürk Savaş’ın “Sakin İsyanlar, Derin Değişimler” isimli 6. Kişisel resim sergisi 16 Şubat 2024; Cuma günü kapılarını sanatseverlere açıyor. Sanatın evrensel diliyle duyguları anlatan serginin ev sahipliğini ise İzmir Point Bornova Alışveriş Merkezi, Mira Art Gallery gerçekleştirecek...

    Sanatçı İpek Öztürk'ün 'Sakin isyanlar, derin değişimler' sergisi 16 Şubat'ta İzmir'de sanatseverlerle buluşacak

    Mira Art Gallery, sanatın evrensel diliyle duyguları anlatan ve yaşatan sanatçıları İzmir'de bir araya getirme misyonunu sürdürüyor.

    "Sakin İsyanlar, Derin Değişimler" isimli sergisinde sanatçı İpek Öztürk Savaş 16 Şubat – 1 Mart 2024 tarihleri arasında izleyicileriyle bir kez daha buluşuyor. 16 Şubat Cuma günü 18:00'de kapılarını açacak sergide; Sanat - Hayat çizgisinde tutarlılığı reddeden figürler farklı bir çıkış noktası arıyor. Sözcükler bazen tınısı, vurgusu bazen anlamı ile ya da bütünüyle insanları vurabiliyor.

    i1

    Kelimelerle vurulduğu bir o kadar da yoğrulduğu bu dönüşüm/değişim sürecini eserlerine sakin bir yorumla aktarıyor. Sergi, sanatçının annelik, çalışan kadın, eş, evlat gibi kimlikleriyle yaşadığı deneyimleri ve toplumun dayattığı rolleri sorgulayan bir yolculuğa dönüşüyor. Özellikle kadın olma kimliğine ve kimliğin beraberinde getirdiği baskıya isyan niteliğinde olan bu sergi; cinsiyetlileştirmeye karşı sakin ama isyankar bir tavır içeriyor. Yapıtlarında fırça darbeleri kendini net bir şekilde gösterirken, farklı materyal kullanımları ile karışık teknik çalışmaları vurucu etkiler sunuyor.

    İpek Öztürk Savaş'ın "Sakin İsyanlar, Derin Değişimler" adlı 6. Kişisel sergisi 1 Mart 2024 tarihine kadar Point Bornova AVM Mira Art Gallery de izlenebilir.

    İPEK ÖZTÜRK SAVAŞ KİMDİR?

    1987 yılında Kdz.Ereğli de doğdu. Orta öğrenimini Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2010 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite öğrenimi boyunca tasarım ağırlıklı çalışmalara önem verdi.

    i2

    Hollanda Wageningen Üniversitesi'nde kentsel tasarım dersleri aldı. 2014 yılında Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Fakültesi'nde İşletme Yöneticiliği Yüksek Lisansını (MBA) tamamladı.

    Resim hayatına 13 yaşındayken Karadenizli ressam Mehmet Ali Özbaşakçı'dan aldığı desen dersleriyle başladı. Yıllar içerisinde; İzmir Resim Heykel Müzesi ve çeşitli atölyelerden aldığı sanat dersleriyle resme olan merakını pekiştirdi.

    i3

    Değerli Sanat Eğitimcisi Oğuz Demir'in teorik ve uygulamalı sanat derslerine katıldı. Sanatçı Ayten Güreşçi'den suluboya tekniğini öğrendi. Şu ana kadar beş kişisel sergi açmış ve otuzdan fazla karma ve yarışmalı sergiye katılmıştır. Hollanda Arnhem'de müzayedeli sergide resimleri yer almıştır. Resim çalışmalarına İzmir'deki atölyesinde devam etmektedir.

    i4

    Kişisel Sergileri / İndividual Exhibition

    • 2013- Balçova Kültür Evi - Balçova, İZMİR
    • 2014- İzmir Ticaret Odası - Konak, İZMİR
    • 2016- Çetin Emeç Sanat Galerisi - Konak, İZMİR
    • 2017- Tetimati - Bayraklı, İZMİR
    • 2019- Taksim Acıbadem Hastanesi Sanat Galerisi - Beyoğlu, İSTANBUL
    • Yurt Dışı Sergiler / İnternational Exhibition

    2011- Arnhem Larenstein University / Hollanda Müzayedeli Sergi

    • 2011- Arnhem Larenstein University / Hollanda Müzayedeli Sergi
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Eski Türklerin saç uzatan etkili karışımı! Güçlendirir ve parlatırEski Türklerin saç uzatan etkili karışımı! Güçlendirir ve parlatır
    Osmanlı padişahlarının kaftanlarında kullanılıyordu!Osmanlı padişahlarının kaftanlarında kullanılıyordu!
    Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili yöntemÇamaşır suyundan 10 kat daha etkili yöntem
    Anahtar Kelimeler:
    sanat sergi alara isim eo ense cinsi
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

    Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.