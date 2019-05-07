HABER

Sanatçı Yurdaer Okur'un acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 20:04 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Yurdaer Okur’un babası Yusuf Okur (72), memleketi Ordu’nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.

Sanatçı Yurdaer Okur'un acı günü

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- SAMSUN'da, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Yurdaer Okur’un babası Yusuf Okur (72), memleketi Ordu’nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.
Tiyatro ve dizi oyuncusu Yurdaer Okur’un babası Yusuf Okur, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Yusuf Okur’un cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun’dan memleketi Ordu’nun Perşembe ilçesi Çaytepe Mahallesi’ne getirildi. Kavraz Cami’de ikindi vakti kılınan cenaze namazına sanatçı Yurdaer Okur ve ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve vatandaşlar katıldı. Yurdaer Okur, cenazede taziyeleri kabul etti. Yusuf Okur’un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Sanatçı Yurdaer Okur'un acı günüSanatçı Yurdaer Okur'un acı günüSanatçı Yurdaer Okur'un acı günü

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandıŞehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı
Şehit Ateş’in cenazesi memleketine gönderildiŞehit Ateş’in cenazesi memleketine gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.