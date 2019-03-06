HABER

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:31 | Son Güncelleme

Zülfü Livaneli'nin rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden kız kardeşi, İzmir'de toprağa verildi

İZMİR (AA) - Sanatçı Zülfü Livaneli'nin hayatını kaybeden 68 yaşındaki kız kardeşi Seyhan Livaneli, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede geçirdiği ameliyat sonrası emboli nedeniyle hayatını kaybeden Seyhan Livaneli için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene sanatçı Zülfü Livaneli, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP'nin İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Bedri Serter, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İl Başkanı Deniz Yücel ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Sanatçı Zülfü Livaneli gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel kız kardeşini kaybettiğini belirterek, "Benim küçüğüm. Doğumunu hatırladığınız bir insanı kaybetmek çok acı oluyor. Beklenmedik bir şey oldu. Büyük bir çaresizlik. Bütün aile burada. Her yerden Ankara'dan, İstanbul'dan gelen dostlar sağ olsun. Hiçbir şey diyemiyorum. Diyecek bir laf yok." ifadesini kullandı.

Seyhan Livaneli'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Urla Güvendik Mezarlığında toprağa verildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını Beyoğlu'nda sürdürüyor Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını Beyoğlu'nda sürdürüyor 
Çanakkale’de ilk leylek yuvaya konduÇanakkale’de ilk leylek yuvaya kondu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Töreni sanatçı Seyhan Livaneli Zülfü Livaneli

En Çok Okunan Haberler

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

800 yıllık köy turist akınına uğruyor

800 yıllık köy turist akınına uğruyor

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

Beyaz çile ekmek kapıları oldu

Beyaz çile ekmek kapıları oldu

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.