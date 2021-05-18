Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan elektrikli araç açıklaması!

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından elektrikli araçlar ve şarj sistemleri ile ilgili olarak kullanılan temel terimleri ve tanımları kapsayan “Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar” standardı hazırlanarak yayımlandı. Standartla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’de TOGG başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritasını hazırlamış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

2030 YILINA KADAR 2 MİLYONU AŞKIN ELEKTRİKLİ ARAÇ

Bakan Varank açıklamasında, terimler ve tanımlamalar standardının sektördeki paydaşların katılımı ile hazırlandığını aktardı. Terim ve tarif standardının teknik düzenlemelerde ortak bir dil oluşumuna katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Varank, “Elektrikli araç satışları, son yıllarda küresel seviyede hızla artıyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla elektrikli aracı günlük hayatımızda kullanacağız. Öngörülerimize göre 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli araç yollarda olacak. Bunun önemli bir kısmını hiç şüphesiz TOGG oluşturacak. Bu kapasiteye hizmet verecek 200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek” değerlendirmesini yaptı.