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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Macaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:04 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile bir araya geldi

BUDAPEŞTE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile görüştü.

''Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı''na katılmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Varank, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

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Macaristan Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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