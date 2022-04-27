HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin kimdir? İrfan Keskin nereli kaç yaşında, ne mezunu?

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin kimdir? İrfan Keskin nereli kaç yaşında, ne mezunu?

27.04.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar ve görevden almalar yayımlandı. Görevden alınan kişilerin yerine atamalar yapıldı. Çıkan haberlerin ardından Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin kimdir? İrfan Keskin nereli kaç yaşında, ne mezunu? konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin kimdir? İrfan Keskin nereli kaç yaşında, ne mezunu?

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Görevden alınan kişilerin yerine atamalar yapıldı. Yeni Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin oldu. Peki İrfan Keskin kimdir? Nereli kaç yaşında, ne mezunu? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

İRFAN KENSİN KİMDİR?

İrfan Keskin 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

İrfan Keskin, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji bölümünü bitirmesinin ardından, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yine Endüstriyel Teknoloji bölümünde yapmıştır.

2005 yılında Almanya’da Deutsche Telekom’da ve Duisburg Üniversitesi’nde çeşitli projelerde çalışan Keskin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) bir çok projede görev almanın yanında, 2009 yılında proje yöneticiliğini yaptığı sanallaştırma projesi kamuda en büyük proje seçilmiş ulusal ve uluslararası alanda ödüle layık görülmüştür.

İrfan Keskin'in 2011-2015 yılları arasında Anadolu Ajansı’nda Yazılım Müdürü ve Sistem Müdürü olarak görev yaptığı bilinmektedir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nde Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden KESKİN, evli ve 2 kız babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez oldu! Toprağa gömülü bombalarla ilgili yeni detaylarİlk kez oldu! Toprağa gömülü bombalarla ilgili yeni detaylar
Maske zorunluluğu kalktı! Maske zorunluluğu kalktı!
Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu? Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu?
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Yaptırımların ardından Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesiliyor

Yaptırımların ardından Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesiliyor

Erdoğan imzaladı: Bakanlık ve kurumlarda görev değişimi

Erdoğan imzaladı: Bakanlık ve kurumlarda görev değişimi

Acılı anne isyan etti! Kahreden detay

Acılı anne isyan etti! Kahreden detay

‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’ iddiası olay oldu!

‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’ iddiası olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı! “Bunu yaptıklarına...”

Yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı! “Bunu yaptıklarına...”

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.