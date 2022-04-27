Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin kimdir? İrfan Keskin nereli kaç yaşında, ne mezunu?

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Görevden alınan kişilerin yerine atamalar yapıldı. Yeni Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin oldu. Peki İrfan Keskin kimdir? Nereli kaç yaşında, ne mezunu? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

İRFAN KENSİN KİMDİR?

İrfan Keskin 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

İrfan Keskin, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji bölümünü bitirmesinin ardından, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yine Endüstriyel Teknoloji bölümünde yapmıştır.

2005 yılında Almanya’da Deutsche Telekom’da ve Duisburg Üniversitesi’nde çeşitli projelerde çalışan Keskin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) bir çok projede görev almanın yanında, 2009 yılında proje yöneticiliğini yaptığı sanallaştırma projesi kamuda en büyük proje seçilmiş ulusal ve uluslararası alanda ödüle layık görülmüştür.

İrfan Keskin'in 2011-2015 yılları arasında Anadolu Ajansı’nda Yazılım Müdürü ve Sistem Müdürü olarak görev yaptığı bilinmektedir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nde Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden KESKİN, evli ve 2 kız babasıdır.

